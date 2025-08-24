ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil

24 Temmuz’da getirilen ÖTV düzenlemesi bugüne kadar teşvik edilen elektrikli otomobillere darbe vurdu. Satışlarda gerileme olup olmayacağı bu ayın sonundaki rakamlarla ortaya çıkacak. Elektrikli araçlarda uygulanan 160 kw ve altındaki yüzde 10’luk başlangıç dilimi, yüzde 25’e çıkarıldı. Motor gücü bunun üzerine çıkınca alınan ÖTV’de yüzde 65’e yükseldi. Bu da hemen fiyatlara yansıdı ve orta sınıf araçların neredeyse tamamı 2 milyon TL bareminin üzerine çıktı. Güncellenen listeyle en ucuz 10 elektrikli modelse şöyle sıralanıyor:

10- Ford Puma Gen-E

Listede C sınıfından bir, A sınıfından iki araç bulunurken geri kalanları B kategorisinden. 1.936.900 TL’den fiyatlarla satılan B-SUV model Puma Gen-E 123 kw, yani 165 beygir gücünde. Romanya’dan ithal edilen aracın tam şarjla karma menzili 353 km iken bu seviye şehir içi kullanımda 494 km’ye yükseliyor. Yüzde 10’dan yüzde 80’e hızlı sistemle yaklaşık 24 dakikada şarj edilebiliyor.

9- Fiat 600e

Geçen sene ülkemizde satışa sunulan model 156 beygir gücünde. Nakit indirimli fiyatı 1.919.043 TL, kredili alınırsa 10 bin TL daha pahalı. Eylül ayının başına kadar süren kampanyada 12 ay vadede sıfır faizli 200 bin TL kredi sağlanıyor.

8- Peugeot E-208

Artık sadece elektriklisi satılan Peugeot’nun B sınıfı hatchback modeli 134 beygir güç veriyor. 498 km şehir içi menzili açıklanan modelin, yüzde 20’den yüzde 80’e şarj süresiyse 25 dakika. Aracın başlangıç fiyatıysa 1.896.500 TL.

7- Togg T10x

Listedeki tek C sınıfı araç, yerli üretim Togg. Çok uzun süre zam yapmadan 1,5 milyon TL’nin altında satışına devam edilen model de ÖTV darbesinden nasibini aldı. Standart menzilli en alt donanımı 1.862.000 TL’den başlarken, uzatılmış menzilli en üst versiyonda rakam 2.363.000 TL’ye çıkıyor.

6- Renault R5 E-Tech

Henüz geçen Haziran’da ülkemizde satışa çıkan model bir ay içerisinde 300 bin TL’ye yakın ÖTV zammı yedi. Markanın A sınıfı ikonik 5 serisinin elektrikli olarak geri dönüşü olan aracın iki farklı güçte motor seçeneği bulunuyor. 120 beygir olanı 1.707.000 TL’den, 150 beygir olanıysa 1.810.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

5- BYD Dolphin

Küresel çapta elektrikli otomobillerde iddialı olan Çinli BYD, bu yıl ülkemizde yüzde 94’lük bir artışla en çok satan yedinci marka haline gelmişti. En ucuzlar listesineyse sadece B sınıfı hatchback modeli Dolphin ile girebiliyor. 150 kw güçte motora sahip aracın fiyatı 1.629.500 TL.

4- Opel Corsa Elektrik

Benzinli Corsa 1.317.000 TL iken, elektriklisinde fiyat 1.607.000 TL’ye fırladı. Ortalama 354 km menzile sahip araç, 136 beygir maksimum güç sunuyor. 25 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e hızlı şarjla bataryası doldurulabiliyor.

3- Opel Frontera Elektrik

Opel listede B-SUV modeli Frontera Elektrik sayesinde iki araçla yer alıyor. Küçüğü Corsa’dan daha ucuz olan model 1.556.000 TL’lik etiket taşıyor. Kampanya kapsamında 250 bin TL için 12 aylık sıfır faizli kredi sağlanıp, Ağustos ayına özel siyah tavan ve metalik renk opsiyonu da ücretsiz sunuluyor.

2- Hyundaı Inster

Mayıs ayında 1.319.000 TL ile Türkiye’de satışa sunulan model, ÖTV artışıyla 226 bin TL zam görerek 1.545.000 TL’ye çıktı. A sınıfı araç 113 beygir gücünde elektrik motoru taşıyor. 360 km’ye varan sürüş menziline sahip modelin maksimum hızıysa 150 km.

1- Citroen e-C3

Listenin zirvesinde Citroen aslında iki modeliyle yer alıyor. 83 kw ile aynı zamanda listedeki en düşük güçteki model olan B sınıfı hatchback e-C3, 1.300.000 TL’lik etikete sahip. Onun B-SUV versiyonu e-C3 Aircross ise 1.499.000 TL’den satılıyor.