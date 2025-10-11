Milli takım ışık saçtı: Maçın kahramanını açıkladı

Milliler Bulgaristan semalarında bir yıldız yağmuru gibiydi.

Kenan Yıldız’ın gökyüzünü yaran golleri, Hakan Çalhanoğlu’nun akıl ve karakterle parlayan liderliği, gecenin karanlığını 6 golle deldi.

O kadar parlaktılar ki, İspanya karşısındaki 6-0’lık hezimetin kara bulutlarını bile dağıttılar.

Bulgaristan, grubun en sönük takımıydı. İspanya ve Gürcistan’dan üçer gol yemiş, bir gollük ışık bile saçamamıştı. Böyle bir rakip karşısında galibiyet, bir sürpriz değil, hak edilmiş bir doğuştu.

Hakan, Arda, Kenan gibi yıldızlarımızla rakibe faturayı geç kestik ama iyi kestik.

Maça ateşle başladık. Ön alan baskısıyla Bulgaristan’ı kendi yörüngesine çektik. Üçüncü bölgede kaptığımız toplar, birer meteor gibi rakip kaleye yağdı.

Önce Orkun’un şutu direkten döndü, sanki gökyüzü “henüz zamanı değil” diyordu.

Sonra Arda–Hakan paslaşmasında Arda ilk ışığı yaktı.

Bu gol, millilerin 13 dakikalık yıldız tozu gibi parlayan oyunlarının ürünüydü.

Ama futbolda yıldızlar bile zaman zaman kayar.

Daha golün sevinci sürerken, savunmamızda bir karanlık belirdi. Bulgaristan ani bir atakla yakaladı fırsatı. Kirilov’un golü, gecenin kısa bir tutulmasıydı.

Bir anda ışığımız azaldı. İlk yarı 1-1’lik eşitlikle bitti ve bu skor bize hiç yakışmadı.

Ama ikinci yarıda gökyüzü yeniden bizim oldu.

Ay-yıldızlı ekip, geceye sahip çıktı. Önce Popov’un kendi kalesine attığı gol, Bulgaristan’ın savunmasında ilk yarığı açtı.

Sonra sahneye çıkan Kenan Yıldız, adının hakkını verircesine, göğü iki kez aydınlattı.

Attığı iki harika gol, sadece skoru değil, oyunun kaderini de değiştirdi.

Bir anda skor 4-1 oldu, Bulgaristan’ın direnci eriyip gitti, ışığa dayanamayan bir gölge gibi.

Sonra Arda’nın süper servisinde Zeki kafayla topu ağlara gönderdi.

Ardından İrfan Can.

Bu altıncı gol, geceyi tamamlayan son parıltıydı.

Milliler bu gece tarih yazdı.

Maçın kahramanı tartışmasız Kenan Yıldız’dı.

Futbol zekâsı, tekniği ve attığı iki muhteşem golle sadece skoru yazmadı, milyonların moralini yükseltti. Çünkü bazen bir yıldız sadece gol atmaz, bir ülkenin umudunu yeniden yakar.

Bu gece öyle bir ışıltı saçtı ki, sahada yalnız bir oyuncu değil, bir geleceğin parıltısı vardı.

Şimdi sırada Gürcistan maçı var.

Bu 6-1’lik galibiyet, özgüven, inanç ve yeniden doğuş anlamına geliyor.

Bu özgüven ve inançla Gürcistan karşında elbette favoriyiz.

Ama en parlak yıldızlar bile, ışığını kaybetmemek için dikkatle yanar.

Bu gece de gördük ki, savunma arkasına atılan toplar hala zayıf noktamız. Gürcistan karşısında bu karanlık alanı kapatmak şart.

Çünkü futbol, sadece kazananın değil, ders çıkaranın da oyunudur.