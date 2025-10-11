Darısı “bizim” çocuklarımıza!

Dün 10 Ekim’di. Yani 2015 yılındaki Ankara Gar Katliamının 10. yılı.

Katliamda hayatını kaybeden 101 kişiyi anmak isteyenler her yıl olduğu gibi polisin biber gazı gösterisiyle karşılandı.

Hiç dinmeyen ve hiç dinmeyecek acıların yanında biber gazının acısı neydi ki!!

Hele t24 sitesinin hatırlattığı Veysel’in öyküsünün yanında!

Katliamın en küçük kurbanlarından 9 yaşındaki Veysel Atılgan için Anayasa Mahkemesi, 10 yıl sonra şöyle bir karara imza atmıştı.

Veysel ölmüştü ölmesine de, “yaşam hakkı ihlal edilmemişti.”

Nasıl yani diyeceksiniz! Demeyin.

Birazdan, okurken delirdiğim haberin ayrıntılarını anlatacağım.

Ama önce, tam da Gazzeli bebekler, çocuklar artık bombalardan ve en fecisi de açlıktan ölmeyecek diye sevinirken bizim buralardan karşıma çıkan görüntüleri ve notları paylaşacağım.

Sosyal medyadan nefret eden iktidar mensuplarını anlıyorum. Kralın çıplak olduğunu gösteren ayna gibi!

Siz istediğiniz kadar masal anlatın, “uçuyoruz” falan diye yalan söyleyin.. O ayna gerçeği yüzünüze vuruyor.

Medya Mahallesi programı sırasında zaman zaman görüntülerini ekrana getirdiğim “Ankara Abisi” adlı adreste karşıma çıkan son görüntüdeki gibi..

İstanbul Ümraniye’de olduğunu belirttikleri bir gecekondu. Badana vurulmamış duvarlar.. Kırık camlar.. Yerde belli ki hem yatak hem döşek yerine kullanılan bir sünger.. Ve bir köşede battaniyeye sarılmış bir bebek..

İzlerken, önce videonun sessiz olduğunu zannettim. Çünkü bebeğin minik ağzı acıyla açılmıştı ama ağlama sesi duymuyorduk. Derken Ankara Abisi’ni de benim gibi şaşırtan bir ses duyuldu. Bebek ağlamakla inlemek arasında bir ses çıkardı. Zorlukla.. O kadar bakımsız, o kadar güçsüzdü!

Açın bakın sosyal medya platformlarını. Öyle çok benzer manzaralar, öyküler göreceksiniz ki..

Abiler, ablalar hangi birine yetişsin.. Hangi birini doyursun.. Düşünün, daha önce yazmıştım, bu memleket “var mı bir hayalin” sorusuna “kahvaltılık” yanıtını veren çocukların.. İstediğini, doyuncaya kadar yiyebilmek için bir an önce ölüp cennete gitmek isteyen yavruların.. Öte yanda, doğmamış bebeklere milyonlar tutan cinsiyet partileri düzenleyen görgüsüz yeni zenginlerin memleketi mi olmalıydı!

Bir de devletin rakamlarına bakalım mı?