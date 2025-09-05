İkili hukuk

Demokratik, laik, hukukun üstünlüğüne dayalı üniter devletlerde hukuk tektir.

Türkiye gibi bu yapıya sahip ülkelerde yargı bağımsız olmak zorundadır.

Anayasada yazılı olduğu gibi herkes ve her kurum yargı önünde eşittir.

Eğer bu kurallar işlemiyorsa o ülke demokratik, laik bir hukuk devleti değildir.

Türkiye bugünkü iktidar dönemindeki uygulamalarla hukuk devleti olmaktan uzaklaşıyor.

CHP’li belediye başkalarına uygulanan hukuk bu uzaklaşmanın en önemli kanıtlarından birini oluşturuyor.

Seçilmiş belediye başkanları, itirafçı olduğu öne sürülen birinin beyanlarıyla tutuklanıyor.

Tutukluluk istisnai bir önlem olmasına karşın esas uygulama haline getirildi.

Ortada kanıtlara dayalı bir iddianame ve yargılama olmadan seçilmiş belediye başkanları ve belediye yöneticilerinin aylardır cezaevinde tutulması hukuka aykırı bir uygulamadır.

Bu tablo Türkiye’de “ikili hukuk” olduğunu gösteriyor.

CHP’ye ayrı bir hukuk, iktidar mensupları ve destekçilerine ayrı bir hukuk uygulanıyor.

CHP’li iseniz hakkınızda sadece beyana dayalı bir suçlama varsa hemen tutuklanıyorsunuz.

Cezaevinde hakkınızdaki iddianamenin yazılmasını ve davanın açılmasını bekliyorsunuz.

İddianamenin yazılması, davanın açılması aylarca sürebiliyor.

Nitekim CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diğer CHP’li belediye başkanları ve belediye yöneticilerinin başına gelen de bu.

Aylardır cezaevindeler, iddianamelerin yazılmasını ve davaların açılmasını bekliyorlar.

Geçen sürede aslında ortada kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan belediye başkanlarına ve yöneticilerine fiilen hapis cezası çektirilmiş oluyor.

CHP’ye ayrı bir hukuk uygulandığını gösteren bir diğer örnek de İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetiminin asliye hukuk mahkemesi tarafından “tedbir” amaçlı görevden alınmaları ve seçildikleri kongrenin iptal edilmesi.

Seçim kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yetkisinde olan bu konunun asliye hukuk mahkemesi tarafından dikkate alınmaması anayasaya ve ilgili yasalara aykırılık oluşturuyor.

Bu uygulama kabul gördüğünde, 2017’de yapılan referandumda mühürsüz oyların YSK tarafından kabul edilmesi kararının da bir asliye hukuk mahkemesi tarafından iptal edilmesi olasılığına yol açıyor.

Oysa anayasada YSK kararlarının kesin olduğu ve bu kararlara karşı başka bir merciye başvurulamayacağı hükmü yer alıyor.

Eğer iktidarlar yargıyı araçsallaştırır, siyasi beklentilerine göre anayasa ve yasa hükümlerini yok sayarlarsa hukuk devleti ilkesi rafa kalkmış olur.

Bugün CHP’li belediye başkanlarına ve il başkanlarına yapılan uygulama, Türkiye’nin hukuk devleti ilkesinden uzaklaştığının en bariz örneklerini oluşturuyor.

CHP’ye başka, iktidar partileri ve destekçilerine ayrı hukuk uygulaması olmaz.

Hukuk devletlerinde hukuk tektir, kişiler ve kurumlar yasalar karşısında eşittir.

İktidarın bu uygulamalarla yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan ana muhalefet partisi CHP’yi bölemeye, iç çatışmalara sürüklemeye, zayıflatmaya çalıştığı çok açık.

İktidarın beklediği, bu kararlarla CHP’nin içine dönmesi, iktidara karşı mücadele etmek yerine parti içi mücadeleye ağırlık vermesi.

Mümkünse CHP’nin bölünmesi, içinden bir parti daha çıkması.

Demokratik, laik, üniter hukuk devletini kuran parti olarak CHP’nin bu oyunu bozması gerekiyor.

Bu oyunun bozulması sadece CHP’nin varlığını ve iktidara yürüyüşünü sağlamak için değil Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerini korumak için de bir zorunluluk.

CHP’lilerin bu bilinç ve sorumlulukla hareket etmeleri çağdaş niteliklere sahip Türkiye Cumhuriyeti için de büyük önem taşıyor.