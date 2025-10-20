İktidar, halkın iradesiyle bir türlü barışamıyor.

İstanbul seçimlerinde AKP/MHP bloku, Ekrem İmamoğlu’nu durdurmak için bütün devlet imkânlarını sahaya sürdü.

Bakanlar konvoylarla İstanbul’a taşındı, ekranlar Murat Kurum’un propagandasıyla doldu. Yandaş medya, “Kurum geliyor” manşetleriyle sabahladı.

Ama sandık başka konuştu.

Millet dedi ki: “İrademe dokunma.”

Ve İmamoğlu açık ara kazandı.

Bu dersin anlaşılmadığı çok geçmeden ortaya çıktı. Aynı senaryo bu kez Kıbrıs’ta sahnelendi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine aynı telaş, aynı müdahale. Bakanlar, siyasiler, yandaş gazeteciler Ersin Tatar’ın kampanyasında yarışa girdi.

Ama sonuç değişmedi. Ersin Tatar'ın rakibi Tufan Erhürman uzak ara kazandı.

Sinoplu Diyojen, bir zamanlar Büyük İskender’in “Dile benden ne dilersen” sözüne şöyle karşılık vermişti.

“Gölge etme, başka ihsan istemem.”

Bugün halk da aynı şeyi söylüyor:

“Özgür irademe gölge etme!”

Yüzyıllar geçse de söz aynı, anlam aynı.

Halkın özgür iradesine hiçbir iktidar gölge edemez.