Bir skandal daha: Kara paradan tutuklanan Çeçen’e banka izni verilmiş!

Geçen hafta Antalya, İzmir ve İstanbul’da düzenlenen operasyonda 9 kişi için gözaltına alındı. Mahkeme 4 ismi tutuklarken, 5’i hakkında adli kontrol kararı aldı. Operasyonun merkezinde iki önemli isim bulunuyor. Serik’teki otel zincirleriyle ünlü Armas Grubu’nun sahibi Halil Doğan ve yine aynı bölgede otel zinciri olan Prince otellerinin başkanı Çeçen asıllı İsmail Lepiev. Lepiev tutuklandı ama Doğan’ın firari olarak arandığı belirtiliyor.

Haklarındaki suçlamalar ise kara para, nitelikli dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak.

whatsapp-image-2025-10-20-at-14-58-42.jpeg

Operasyonu başlatan olay ise Rusya Federasyonu ve Slovak Cumhuriyeti vatandaşı olan, birçok ülkede ticari yatırımlar yapan bir iş insanından Türkiye’ye yatırım yapma vaadi ile yaklaşık 197 milyon euro aldıkları, sahte belgelerle usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri yaptıkları ileri sürülüyor. Ayrıca suç örgütünün kara parayı kripto varlıklar üzerinden akladığı iddia ediliyor.

Yani suçlamalar ağır. Ama son aylarda yapılan operasyonlarda ortaya çıkan bir skandal burada da görüldü. Yaklaşık 45 milyar liralık bir kara para trafiğini yönetmekten tutuklanan Erkan Kork’un, Payfix ödeme sistemini kurmasına göz yumulmuş, bu yetmemiş, sıkı kurallara tabi bankacılık alanında Bankpozitif’i, medyada ise Flash TV’yi almasına izin verilmişti. Kork tutuklandıktan sonra tüm şirketlerine TMSF el koydu.

whatsapp-image-2025-10-20-at-14-58-42-1.jpeg

Aynı skandal bu sefer Antalya merkezli kara para operasyonunda ortaya çıktı. Suç örgütü lideri olma suçlamasıyla tutuklanan Çeçen asıllı otelci İsmail Lepiev’e, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 4 Mayıs 2023’te SLM Yatırım Bankası AŞ. adıyla bankacılık izni verdiği anlaşıldı. Bankanın sermayesi 1 milyar lira olarak beyan edildi.

ABD'den al haberi: Merkez Bankası faiz indirim hızını yavaşlatabilir
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy cezaevine girecek
AKP'li Miroğlu'ndan partisine 'süreç' uyarısı: Kıbrıs'taki hayal kırıklığını yaşarız
Batı tamamen Rusyasızlaştırılyor: AB'den bir flaş karar daha
