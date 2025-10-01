Gazze’ye kayyım

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun da kabul ettiğini söylediği Gazze Barış Planı’nı açıkladı.

Trump ve Netanyahu’nun açıkladığı plan hazırlanırken Gazzeli Filistinlilerin görüşü alınmadı.

Filistinlilere tek taraflı bir plan dayatılmış oldu.

Plana göre:

Gazze’yi Filistinli teknokratlardan oluşan bir heyet yönetecek.

Bu heyeti de bir “Barış Kurulu” denetleyecek.

Barış Kurulu’nun başında ABD Başkanı Trump olacak.

Heyette Tony Blair de yer alacak.

HAMAS hemen silah bırakacak.

Silah bırakan HAMAS mensupları serbest kalacak.

İsrail cezaevinde tuttuğu 1.795 Filistinliyi bırakacak.

HAMAS da elinde tuttuğu İsraillileri verecek.

Bu aşamalar geçildikten sonra İsrail Gazze’den aşamalı olarak çekilecek.

Gazze’yi ilhak etmeyecek.

Plan tam uygulandıktan sonra Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etmeleri için yol açılacak.

Eğer HAMAS bu planı kabul etmezse, İsrail Gazze’de Filistinlileri katletmeye, Gazze’den sürmeye devam edecek, ABD de İsrail’e yardım edecek.

HAMAS, bu planla ilgili olarak kendilerine resmi bir bilgi verilmediğini, mücadelelerine devam edeceklerini açıkladı.

HAMAS bu tavrını sürdürürse barış planı gündemden kalkacak ve İsrail katliamlarına devam edecek.

Karşı tarafı muhatap almadan hazırlanan plandan aslında Trump ve Netanyahu’nun Gazze’ye bir “kayyım” heyeti atayacakları anlaşılıyor.

Filistinli teknokratlardan oluşacak kayyım heyetinin üzerine de bir başka kayyım heyeti atanmış olacak.

Başkanlığını Trump’ın yapacağı Barış Kurulu bu işlevi görecek.

Filistinlileri muhatap almayan “ya kabul edersiniz ya da sizi katletmeye devam ederiz” mantığına dayanan bu plana bir “Barış Palanı” demek mümkün değil.

Bu plan, Gazze’ye ABD ve İsrail’in “el koyma planı” olarak adlandırabilir.

Filistinliler bu planı kabul ederse, HAMAS silah bırakırsa veya kabul etmezlerse bu kez katliamlarla Gazze İsrail’e bağlanacak.

Bu aşamadan sonra devreye kendi deyimiyle “emlakçı Trump” girecek.

İsrail’in el koyacağı Gazze’de lüks oteller, tatil köyleri yapılacak.

Emlakçı Trump, Gazze’yi bir turizm merkezine, bir tatil cennetine dönüştürecek ve dünyaya pazarlayacak.

Ne kadar güzel plan değil mi?

Öyle veya böyle Gazze, İsrail topraklarına katılacak ve Trump inşaat işlerine girişip tatil beldesi inşa edecek.

İkide bir emlakçılığını hatırlatması boşuna değil.

Gazze’ye bir inşaat alanı olarak bakıyor.

Filistinliler umurunda değil.

Bunu da dünyaya “barış planı” olarak sunuyor.

Türkiye dahil sekiz ülke de planı destekliyor.

Oysa ortada gerçek bir barış planı yok.

ABD-İsrail emperyalizminin Gazze’ye el koyma planı var.