Fikret Bila

Fikret Bila

Gazze’ye kayyım

Yayınlanma:

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun da kabul ettiğini söylediği Gazze Barış Planı’nı açıkladı.

Trump ve Netanyahu’nun açıkladığı plan hazırlanırken Gazzeli Filistinlilerin görüşü alınmadı.

Filistinlilere tek taraflı bir plan dayatılmış oldu.

Plana göre:

Gazze’yi Filistinli teknokratlardan oluşan bir heyet yönetecek.

Bu heyeti de bir “Barış Kurulu” denetleyecek.

Barış Kurulu’nun başında ABD Başkanı Trump olacak.

Heyette Tony Blair de yer alacak.

HAMAS hemen silah bırakacak.

Silah bırakan HAMAS mensupları serbest kalacak.

İsrail cezaevinde tuttuğu 1.795 Filistinliyi bırakacak.

HAMAS da elinde tuttuğu İsraillileri verecek.

Bu aşamalar geçildikten sonra İsrail Gazze’den aşamalı olarak çekilecek.

Gazze’yi ilhak etmeyecek.

Plan tam uygulandıktan sonra Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etmeleri için yol açılacak.

Eğer HAMAS bu planı kabul etmezse, İsrail Gazze’de Filistinlileri katletmeye, Gazze’den sürmeye devam edecek, ABD de İsrail’e yardım edecek.

HAMAS, bu planla ilgili olarak kendilerine resmi bir bilgi verilmediğini, mücadelelerine devam edeceklerini açıkladı.

HAMAS bu tavrını sürdürürse barış planı gündemden kalkacak ve İsrail katliamlarına devam edecek.

Karşı tarafı muhatap almadan hazırlanan plandan aslında Trump ve Netanyahu’nun Gazze’ye bir “kayyım” heyeti atayacakları anlaşılıyor.

Filistinli teknokratlardan oluşacak kayyım heyetinin üzerine de bir başka kayyım heyeti atanmış olacak.

Başkanlığını Trump’ın yapacağı Barış Kurulu bu işlevi görecek.

Filistinlileri muhatap almayan “ya kabul edersiniz ya da sizi katletmeye devam ederiz” mantığına dayanan bu plana bir “Barış Palanı” demek mümkün değil.

Bu plan, Gazze’ye ABD ve İsrail’in “el koyma planı” olarak adlandırabilir.

Filistinliler bu planı kabul ederse, HAMAS silah bırakırsa veya kabul etmezlerse bu kez katliamlarla Gazze İsrail’e bağlanacak.

Bu aşamadan sonra devreye kendi deyimiyle “emlakçı Trump” girecek.

İsrail’in el koyacağı Gazze’de lüks oteller, tatil köyleri yapılacak.

Emlakçı Trump, Gazze’yi bir turizm merkezine, bir tatil cennetine dönüştürecek ve dünyaya pazarlayacak.

Ne kadar güzel plan değil mi?

Öyle veya böyle Gazze, İsrail topraklarına katılacak ve Trump inşaat işlerine girişip tatil beldesi inşa edecek.

İkide bir emlakçılığını hatırlatması boşuna değil.

Gazze’ye bir inşaat alanı olarak bakıyor.

Filistinliler umurunda değil.

Bunu da dünyaya “barış planı” olarak sunuyor.

Türkiye dahil sekiz ülke de planı destekliyor.

Oysa ortada gerçek bir barış planı yok.

ABD-İsrail emperyalizminin Gazze’ye el koyma planı var.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Fikret Bila Arşivi

ABD ne istedi?

 29 Eylül 2025 Pazartesi 05:10

İktidar vurdukça CHP güçleniyor

 26 Eylül 2025 Cuma 05:15

Şimdi de Mansur Yavaş hedefte

 24 Eylül 2025 Çarşamba 05:06

Yeni siyaset yöntemi

 19 Eylül 2025 Cuma 05:17

Mahkemenin CHP kararı

 17 Eylül 2025 Çarşamba 05:05

Hukukun üstünlüğü

 12 Eylül 2025 Cuma 05:05

CHP'nin dik duruşu

 10 Eylül 2025 Çarşamba 04:59

CHP’de dayanışmanın önemi

 08 Eylül 2025 Pazartesi 05:10

İkili hukuk

 05 Eylül 2025 Cuma 05:00

CHP için zor eylül

 03 Eylül 2025 Çarşamba 05:00
SON YAZILAR
Fikret Bila
FikretBila
Gazze’ye kayyım
Şahin Aybek
ŞahinAybek
Taraf Değiştiren Kelimeler: Maarif! Maarif Modeli'ne Nurettin Topçu'nun nasıl bir etkisi olmuştur?
Sedat Kaya
SedatKaya
Galatasaray'ın Liverpool'u nasıl avladığını açıkladı: Tarih yeniden yazıldı
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
“Yanımdakini” mi yazmalı? HAMAS’ı mı?
Mehmet Tezkan
MehmetTezkan
Can Atalay’a ne yapıldıysa, Özgür Çelik’e aynısı yapılacak
Gazze’ye kayyım
Gazze’ye kayyım
Taraf Değiştiren Kelimeler: Maarif! Maarif Modeli'ne Nurettin Topçu'nun nasıl bir etkisi olmuştur?
Maarif Modeli'ne Nurettin Topçu'nun nasıl bir etkisi olmuştur?
Ezgi Apartmanı davası ertelendi! Depremde yakınlarını kaybeden Göksu: İstediğim tek şey adaletti
Ezgi Apartmanı davası ertelendi! Depremde yakınlarını kaybeden Göksu: İstediğim tek şey adaletti
Özgür Özel'den Bülent Arınç'a 'Meclis' yanıtı: "Partim darbe dönemlerini aratmayacak bir saldırı altında"
Özgür Özel'den Bülent Arınç'a 'Meclis' yanıtı: "Partim darbe dönemlerini aratmayacak bir saldırı altında"