Fenerbahçe'deki hayal kırıklığını açıkladı: Bu futbolla şampiyonluk hayal

Fenerbahçe bu gece sahaya sadece üç puan için değil, kendine gelmek için çıktı.

Maçın adı aslında “Fenerbahçe–Karagümrük” değil, “Kendine Gelişin Maçı”ydı.

Zor da olsa, maçı kazandı.

Kendine geldi mi?

Sanmıyorum.

Çünkü bu maç geride çok soru işareti bıraktı.

Tedoscu, Mourinho’nun aylarca yapmadığını yapmış formsuz yıldızlara neşter vurarak, diri olanları sahaya sürmüştü.

Skriniar cezalıydı; Ederson ve John Duran sakat. İrfan Can ve Cenk Tosun kadro dışı. Fred, Archie Brown, En-Nesyri, Szymanski ve Oğuz da kızakta…

Kısacası takımın yarısı yoktu.

Bu düzen, takım oyunu için belki kusurluydu ama ilk yarıda az da olsa birkaç futbolcunun ruhu vardı.

O ruhu sahaya yansıtanlardan biri Asensio'ydu.

İspanyol yıldız, takım arkadaşlarını tanıdıkça klasını konuşturmaya başladı. Paslarında, şutlarında ve attığı goldeki zarafette Real Madrid günlerinin yankısı vardı.

Fenerbahçe’nin her atağında onun izi vardı desek, abartmış olmayız.

Ve Oğuz.

Diğerleri yine sıradandı.

İlk yarının hakimi olan ve Talisca’nın penaltıdan, Asensio’nun zarif golleriyle 2-0 önde kapatan Fenerbahçe, soyunma odasından çıktığında sanki ruhunu içeride bırakmış gibiydi.

İkinci yarıda sahada koşan bir takım değil, kendini arayan bir siluet vardı.

Lig sonuncusu Karagümrük, tabeladaki yerinden çok daha diri, çok daha isyankâr oynadı.

Top Fofana’nın ayağına her geldiğinde, Fenerbahçe savunması bir kalp atışı duracakmış gibi titredi.

Ve sonunda o baskının sesi geldi: Serginho’nun nefis golü, Kadıköy’de yankılanan bir meydan okumaydı.

Atakan’ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilmese, bu meydan okuma destana dönüşebilirdi.

Belki de Balkovic'ın kırmızı kartı buna engel oldu.

Ama bu kadarı bile yeterliydi; Karagümrük aynayı tuttu, Fenerbahçe kendi gölgesini gördü.

O gölgede bu futbolla şampiyonluğun hayal olduğunun gerçeği vardı.

Bu maç, sadece skorla değil, bir gerçeğiyle de hatırlanacak:

Skriniar’ın yokluğu, Fenerbahçe savunmasının kalbinde kocaman bir boşluk bırakmış.

Ve o boşluk, rakip her geldiğinde yankı yapıyor.

Ayrıca sorun sadece savunma da değil.

Bu gece Asensio ve Oğuz'u saymazsak sahada ne vardı?

Hiç!