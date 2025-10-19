BKM yolsuzluğunda ‘Syracuse’ bağlantısı

Dün “Ona dokunulursa yankısı Beştepe’den duyulabilir” diye yazmıştım.

Söz ettiğim kişi, Taha Meli Arvas.

Arvas, Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) ’Çipli Plastik Kart Alımı’ ve ‘TROY için Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme’ ihalelerini usulsüz şekilde aldığı iddia edilen Enarge Mühendislik Eğitim Danışmanlık Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin kurucusu ve gerçek sahibi.

Nereden biliyoruz?

Enarge’nin sahibi diye tutuklanıp sonraki gün serbest bırakılan Hüseyin Halit Özdamar’ın mahkeme ifadesinden.

Özdamar, “Samimi arkadaşım” dediği Arvas’ın 2020’de Sermaye Piyasası Kurulu Başkanvekili olacağı ve Amerikan ambargosundan çekindiği için Enarge’yi kağıt üzerinde kendisine sattığını ifade etti. Özdamar, şirketteki yetkilerini Mehmet Talha Durmuş ve Erdoğan Alkan’a devrettiğini söyledi.

Özdamar’ı tahliye eden savcılık, Enarge’nin yetkilisi sıfatıyla Durmuş ve Alkan için yakalama çıkardı.

Dün bu iki ismin “Arvas’ın adamı ya da yakını” olabileceğini söylemiştim.

Tahminimde yanılmadım.

Vaktiyle ‘Sabah’ ve ‘Daily Sabah’ gazetelerinde yazarlık yapan Arvas, 2020-2021 yılları arasında 11 ay süreyle SPK başkanvekili olarak görev yaptı. Arvas, bugün Enerji Piyasaları İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürü ve Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu üyesi.

Babası Ercümend Arvas ise hem Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı hem de 9 Nisan 2025’ten bu yana Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi.

SYRACUSE ÜNİVERSİTESİ

“Arvaslar’ın Erdoğan Alkan’la ne ilgisi var” diye soracaksınız.

Şöyle anlatayım:

Taha Meli Arvas, lisans eğitimini ABD’nin New York eyaletindeki Syracuse Üniversitesi’nde biyomühendislik ve finansta çift anadal yaparak, 2003’te mezun olmuş.

Oğul Arvas’ın Syracuse’de okumasının sebebi babasının okulu olması.

Baba Arvas, aynı üniversitede 1983’te doktorasını tamamlamış; 1988-1994 arasında doçent, 1994-2014 arasında profesör olarak akademik kariyer yapmış.

Şu tesadüfe (!) bakın ki Syracuse’den bir kişi daha geçmiş.

Yakalama kararı çıkarılan Erdoğan Alkan.

1978 doğumlu Alkan, 2003-2009 arasında Syracuse Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora eğitimini bitirmiş. Bugün itibariyle yurt dışında olduğu söyleniyor.

İNGİLİZCE ORTAK KİTAPLARI VAR

Alkan, hem oğul Arvas’ın arkadaşı…

Hem de muhtemelen baba Arvas’ın öğrencisi olmalı.

Çünkü baba Arvas ve Alkan’ın 2013 yılında Veysel Demir ve Atef Z. Elsherbeni ile birlikte İngilizce kaleme aldıkları bilimsel nitelikte bir derleme kitapları var.

Kitabın adı şöyle:

‘Double-Grid Finite-Difference Frequency-Domain (DG-FDFD) / Method for Scattering from Chiral Objects’

Bu bağlantılar gösteriyor ki…

Oğul Arvas, ‘Enarge’ adlı şirketini kağıt üzerinde samimi dostu Özdamar’a, bütün yetkileri ABD’den tanıdığı ve babasının öğrencisi olan Alkan’a devretmiş.

AK Parti’nin, yandaş kayırma yöntemiyle makam mevki sahibi yaptığı ‘dindar nesil’ Merkez Bankası’nın saygınlığını, güvenirliliğini ve itibarını kemirip yok ediyor.