İmralı heyetinin adı konulmamış fiili koalisyondan (AKP/MHP/DEM) oluşması herkes için sürpriz oldu… Böyle bir sonuç çıkacağını kimse tahmin etmiyordu.

AKP’liler de. MHP’liler de…

Onlarda şoke oldu… Erdoğan’ın çıkan sonuçtan rahatsız olduğunu düşünüyorum…

Çünkü Cumhur İttifakı olarak İmralı’ya gitmeyi düşünselerdi çoktan gider Öcalan’la masaya otururlardı. Bu yolu siyasi olarak tercih etmediler. MİT üzerinden DEM heyeti üzerinden diyalog yolunu seçtiler. Bugüne kadar süreci böyle yürüttüler. Erdoğan’ın tercihi buydu.

Öcalan bastırınca Meclis’in kendisini muhatap almasında ısrar edince, sürecin askıya alınacağı imaları yapılınca işler değişti. Bahçeli ‘üç maymunu oynamayın ya Meclis’ten heyet gitsin ya da üç arkadaşımı yanıma alır ben giderim’ çıkışıyla işi hızlandırdı…

Erdoğan ‘doğrusunu Meclis yapar ’ diye topu komisyona attı ama çıkan sonuç planlarını alt üst etti… Hatta partisini istemediği konuma düşürdü…

Çünkü… Erdoğan AKP’yi işin içine tam anlamıyla sokmadı, Bahçeli üzerinden süreci yürütmeyi tercih etti. AKP yönetimi mesafeli durdu. Polemikten, demeç trafiğinden kaçındı.

AKP öncülük yapmayacak, DEM’le birlikte yol yürüdükleri görüntüsü vermeyecekti…

Şimdi denilecek ki Erdoğan DEM heyetini kabul etti, DEM’ lilerle temas kurdu. Evet ama bunu Cumhurbaşkanı şapkasıyla yaptı. Devleti temsilen yaptı. Siyasi kimliğiyle değil…

Erdoğan’ı rahatsız ettiğini tahmin ettiğim bu sabah itibariyle siyasi pozisyon şu; DEM bir koluna AKP’yi öteki koluna MHP’yi takarak Öcalan’a götürüyor…

Erdoğan’ın görmek istemediği fotoğraf!...

Erdoğan CHP’yi dışlamak öteki partileri yanına alarak ‘Terörsüz Türkiye’ şemsiyesi altında büyük koalisyonu kurmak istiyordu… CHP’yi şeytanlaştıracak iç cepheyi böyle güçlendirecekti.

Olmadı, tutmadı. TİP ve EMEP hariç muhalefetin tamamı Öcalan’a gidilmesine karşı. Hatta son seçimde Cumhur İttifakı içinde yer alan, Yeniden Refah, Hüda Par, DSP bile karşı.

AKP’liler düne kadar CHP’yi DEM’le işbirliği yapıyor diye suçluyordu. Kent uzlaşısı davaları açıldı. Belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları belediye meclis üyeleri bu nedenle hapiste…

Şimdi kendileri DEM’le kol kola İmralı yolunda…

MHP yıllarca CHP’lileri DEM’lenmekle suçladı…

Şimdi kendileri DEM’ lenerek İmralı’ya gidiyor…

Hayatın cilvesi mi desek…

Kaderin oyunu mu desek…

Menfaat siyasetinin kaçınılmaz sonucu mu desek…

Seçilmek için her yol mubah anlayışının iflası mı desek…

Birinden birini siz seçin…

Şimdi denilecek ki barış için PKK’nın ortadan kalkması için yine de desteklenmesi gerekmez mi? Doğru gerekir ama iktidar bloğu süreci siyasetin dizayn edilmesiyle birlikte yoğurmaya kalktı. Yeni rejimi tahkim etme hamleleriyle örtüştürdü.

Krizin, siyaseten sıkışmanın nedeni bu…

Yoksa iktidarıyla muhalefetiyle herkes Terörsüz Türkiye diyor…