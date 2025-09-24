CHP’nin elinde belediye kalmayana kadar (mı?)

Kısa bir süre önce iktidarın hayali CHP’siz Türkiye demiştim (3 Eylül 2025 günkü yazım). Bunu söylerken de şu notu da düştüm; niyeti, amacı, hedefi değil sadece hayali…

İktidarın hayali CHP’siz Türkiye…

Dünkü Ankara operasyonundan sonra niyetinde ötesinde artık tek hedefi, tek amacı diyebilirim…

Başarabilir mi?

Meydanları gördükten sonra…

Partili/partisiz seçmenin tek vücut olduğunu gördükten sonra…

Bütün çabalara, bütün siyasi ayak oyunlarına rağmen CHP’nin bölünmediğini, kavga çıkmadığını gördükten sonra…

Zor diyemem, imkansız derim…

Ama…

Yakın gelecekte CHP’nin elinde sadece üç/beş il, beş on ilçe belediye kalacağı olasılığını da yabana atamam. Gidişat bu yönde. Kimi transferle, kimi soruşturma korkusuyla, kimi hapse düşme endişesiyle saf değiştirirse artık şaşırmam… İktidar devlet gücüyle abanıyor. İktidar gözünü karattı…

Önümüzdeki günlerde çok sayıda belediyeye operasyon olabilir…

Hapiste olan 18 tutuklu belediye başkanı sayısı tahmin edemeyeceğimiz boyutlara ulaşabilir…

Ankara’daki göz altılar ‘konser soruşturması’ ‘devlet 154 milyon lira zarara uğratıldı’ şemsiyesi açılarak yapıldı. Ama görünen o ki bu başlangıç öyle veya böyle haklı veya haksız arkası gelecek…

Niye mi böyle düşünüyorum?

Bu mesele yeni değil. Bir yıl önce gündeme geldi. Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş basın toplantısıyla iddialara yanıt verdi. Teftiş kurulu görevlendirdi; rapor temiz…

Sayıştay denetim yaptı: rapor temiz…

Ama savcılığın görevlendirdiği bilirkişi veya kişiler temiz değil deyince operasyon başladı… Merak ediyorum ‘bu harcamalarda usulsüzlük, yolsuzluk yok, devlet zarara uğratılmamıştır’ diyen teftiş kurulu üyeleri de Sayıştay denetçileri de gözaltına alınıp sorgulanacak mı?

Hayır tabii…

İstanbul’da da benzeri oldu. İçişleri Bakanlığı’nın onlarca müfettişi yıllarca denetim yaptı bir şey bulamadı. Yüzyılın yolsuzluğunu(!) göremediler. Veya gördüler ama bir nedenle gizlediler(!). Bu durumda İBB’yi denetleyen yüzlerce müfettişin de soruşturulması gerekmez mi?

Gerekmiyor!...

Son altı ayda yaşadıklarımızı alt alta koyunca operasyonun siyasi olduğu tartışma götürmez. Bugüne kadar yapılan operasyonlar siyasiyse bundan sonrakiler de siyasi olacaktır…

Korkarım CHP’nin elinde belediye kalmayana kadar da devam edecek…