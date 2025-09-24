Mehmet Tezkan

Mehmet Tezkan

CHP’nin elinde belediye kalmayana kadar (mı?)

Yayınlanma:

Kısa bir süre önce iktidarın hayali CHP’siz Türkiye demiştim (3 Eylül 2025 günkü yazım). Bunu söylerken de şu notu da düştüm; niyeti, amacı, hedefi değil sadece hayali…

İktidarın hayali CHP’siz Türkiye…İktidarın hayali CHP’siz Türkiye…

Dünkü Ankara operasyonundan sonra niyetinde ötesinde artık tek hedefi, tek amacı diyebilirim…

Başarabilir mi?

Meydanları gördükten sonra…

Partili/partisiz seçmenin tek vücut olduğunu gördükten sonra…

Bütün çabalara, bütün siyasi ayak oyunlarına rağmen CHP’nin bölünmediğini, kavga çıkmadığını gördükten sonra…

Zor diyemem, imkansız derim…

Ama…

Yakın gelecekte CHP’nin elinde sadece üç/beş il, beş on ilçe belediye kalacağı olasılığını da yabana atamam. Gidişat bu yönde. Kimi transferle, kimi soruşturma korkusuyla, kimi hapse düşme endişesiyle saf değiştirirse artık şaşırmam… İktidar devlet gücüyle abanıyor. İktidar gözünü karattı…

Önümüzdeki günlerde çok sayıda belediyeye operasyon olabilir…

Hapiste olan 18 tutuklu belediye başkanı sayısı tahmin edemeyeceğimiz boyutlara ulaşabilir…

Ankara’daki göz altılar ‘konser soruşturması’ ‘devlet 154 milyon lira zarara uğratıldı’ şemsiyesi açılarak yapıldı. Ama görünen o ki bu başlangıç öyle veya böyle haklı veya haksız arkası gelecek…

Niye mi böyle düşünüyorum?

Bu mesele yeni değil. Bir yıl önce gündeme geldi. Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş basın toplantısıyla iddialara yanıt verdi. Teftiş kurulu görevlendirdi; rapor temiz…

Sayıştay denetim yaptı: rapor temiz…

Ama savcılığın görevlendirdiği bilirkişi veya kişiler temiz değil deyince operasyon başladı… Merak ediyorum ‘bu harcamalarda usulsüzlük, yolsuzluk yok, devlet zarara uğratılmamıştır’ diyen teftiş kurulu üyeleri de Sayıştay denetçileri de gözaltına alınıp sorgulanacak mı?

Hayır tabii…

İstanbul’da da benzeri oldu. İçişleri Bakanlığı’nın onlarca müfettişi yıllarca denetim yaptı bir şey bulamadı. Yüzyılın yolsuzluğunu(!) göremediler. Veya gördüler ama bir nedenle gizlediler(!). Bu durumda İBB’yi denetleyen yüzlerce müfettişin de soruşturulması gerekmez mi?

Gerekmiyor!...

Son altı ayda yaşadıklarımızı alt alta koyunca operasyonun siyasi olduğu tartışma götürmez. Bugüne kadar yapılan operasyonlar siyasiyse bundan sonrakiler de siyasi olacaktır…

Korkarım CHP’nin elinde belediye kalmayana kadar da devam edecek…

Önceki ve Sonraki Yazılar
Mehmet Tezkan Arşivi

AKP pes eder mi?

 22 Eylül 2025 Pazartesi 05:15

Devlet Bey’in TRÇ projesi aslında ‘devlet’ projesi mi?

 19 Eylül 2025 Cuma 05:20

Türkiye kötüye gidiyorsa AKP’nin oyu neden yüzde 30

 18 Eylül 2025 Perşembe 05:10

Camilerin kapısı Atatürk’e açılacak mı?

 17 Eylül 2025 Çarşamba 05:03

Erdoğan ‘kayyumlu CHP’ ye ‘hadi seçime’ derse!..

 05 Eylül 2025 Cuma 05:15

İktidarın hayali CHP’siz Türkiye…

 03 Eylül 2025 Çarşamba 05:05

MHP’nin Erdoğan’ı yeniden seçtirme formülü mü?

 01 Eylül 2025 Pazartesi 05:10

Siyaset kulislerinde konuşulan baskın seçim senaryosu…

 29 Ağustos 2025 Cuma 05:10

‘Terörsüz Türkiye’ komisyonunda işler sarpa saracak

 28 Ağustos 2025 Perşembe 05:00

Başsavcılara sesleniyorum

 25 Ağustos 2025 Pazartesi 05:10
SON YAZILAR
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Fikret Bila
FikretBila
Şimdi de Mansur Yavaş hedefte
Mehmet Tezkan
MehmetTezkan
CHP’nin elinde belediye kalmayana kadar (mı?)
Şahin Aybek
ŞahinAybek
Yüz yıl sonra toplum CHP' ye yeni bir görev verdi: İkinci kurtuluş mücadelesi
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
Afgan bebekler de ölüyor!
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Şimdi de Mansur Yavaş hedefte
Şimdi de Mansur Yavaş hedefte
CHP’nin elinde belediye kalmayana kadar (mı?)
CHP’nin elinde belediye kalmayana kadar (mı?)
Yüz yıl sonra toplum CHP' ye yeni bir görev verdi: İkinci kurtuluş mücadelesi
Yüz yıl sonra toplum CHP'ye yeni bir görev verdi: