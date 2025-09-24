Şimdi de Mansur Yavaş hedefte

Türkiye haftaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na (ABB) yapılan operasyonla başladı.

Operasyonda 4’ü eski, 2’si görevde 6 belediye yöneticisi ile 7 özel şirket yöneticisi olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltıların gerekçesi ABB’nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserler.

İddia bu konserlerde kamu zararına yol açıldığı, görevin kötüye kullanıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı.

ABB’ye operasyon yapılması şaşırtıcı oldu mu?

Hayır.

Bekleniyordu.

Bu beklenti ABB’deki işlemler hakkında kuşku duyulması değildi.

Beklentinin nedeni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’nin en güçlü cumhurbaşkanı adaylarından biri olmasıydı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın bütün anketlerde cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıkları görülüyordu.

Nitekim iktidar da bu gerçeği gördüğü için önce İmamoğlu tutuklandı. Arkasından üniversite diploması iptal edilerek cumhurbaşkanlığı adaylığı önleniyor.

CHP ise düzenlediği halk oylamasında 15,5 milyon vatandaşın oyuyla İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak ilân etti.

İmamoğlu’nu cumhurbaşkanlığı seçimine sokmamaya kararlı olan iktidarın hedefinde Yavaş olduğu biliniyordu.

Sıra Mansur Yavaş’a gelmişti.

ABB’ye konserler nedeniyle başlatılan operasyonun başka alanlara da kaydırılması güçlü bir olasılık.

Amaç operasyonları Yavaş’a kadar uzatabilmek ve O’nun da cumhurbaşkanlığı adaylığını şimdiden engellemek.

Aslında Mansur Yavaş, operasyona gerekçe gösterilen konser iddialarını hemen inceletmişti.

Geçtiğimiz Kasım ayında bu iddialar gündeme getirilince belediye müfettişlerine denetim yaptırmıştı.

Yapılan denetlemeler sonucunda müfettişler işlemlerde ve ödemelerde bir anormallik bulaşamamışlardı.

Yavaş da sonucu kamuoyuna duyurmuştu.

Yavaş denetimden kaçınan, çekinen biri değil.

Aksine en küçük bir iddiayı bile yargıya taşıyan bir belediye başkanı.

Belediyeyi büyük bir şeffaflık ve açıklıkla yönetiyor.

Her zaman denetime açık.

Dürüstlüğüyle tanınan Mansur Yavaş, Ankara’da sosyal belediyeciliği hayata geçirmesiyle tanınıyor.

Ankara halkı Yavaş’ın hizmetlerinden o kadar memnun ki 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yavaş ikinci kez ve yüzde 60 oyla belediye başkanı seçti.

Halkın memnuniyeti sandığa yansıdı.

Mansur Yavaş üreticiden doğrudan aldığı sütü ilkokul çocuklarına dağıtıyor. Yetimlerin giyim ihtiyaçlarını karşılıyor. Köyden gelmiş gençlere iş buluncaya kadar yardım ediyor, geçinme zorluğu çeken Ankaralılara file yardımı yapıyor. Ankara kırsalında tarım yapmaya çalışan kadın çiftçilere yardımcı oluyor, kooperatifleşmeleri teşvik ediyor. Muhtaç olanların evine kömür yolluyor. Yaşı ilerlemiş emeklilere evde bakım sağlıyor.

İşte Yavaş bu hizmetleri nedeniyle cumhurbaşkanlığı anketlerinde de önde çıkıyor.

Bu icraatlar birçok CHP’li belediye başkanı için geçerli.

Mansur Yavaş örnek belediyecilik uygulamalarıyla sağladığı başarı nedeniyle hedefte.

İktidar Yavaş’ın da cumhurbaşkanlığı adaylığını önlemek için harekete geçmiş görünüyor.

Tabii bu gerçeği halk da görüyor.