A Milli Takım'da neler oldu? Hacıosmanoğlu'nun Montella'ya yaptığı teklif

A Milli Futbol Takımı kazanınca konuşmak için herkes sıraya giriyor. Genelde ilk sırayı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu alıyor. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere herkese mesaj yolluyor.

Mesela Gürcistan maçından sonra dedikleri:

"Montella soyunma odasındaki konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanımızı Konya'ya davet etti. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Son dakikaları sıkıntılı geçirdik.' dedi. Ben de 'Biz sizin yolunuzdan gidiyoruz, siz zor işlerle uğraşıyorsunuz, Türk milleti zoru sever, kolayı değil' dedim."

Peki İspanya maçında niye böyle olmadı da 6 gol yedik?

Hacıosmanoğlu maçın bitmesine 10 dakika daha kalsa berabere kalabileceğimiz, hatta yenilebileceğimiz Gürcistan maçının ardından hızını alamadı. Bir de vatan haini ilan etti kimilerini. Şöyle ki;

"Benim lügatıma yakışsa kullanacağım kelime hazır da federasyon başkanıyım, kullanamıyorum. Tarihin en karakterli ve en kaliteli kadrosu diyorum. Hocaya buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kolej havası var, işe çomak sokmak isteyen insanlar Türk değil. Çok güzel bir aile ortamı var. Adı geçen oyuncularla ilgili de onların samimiyetini görseniz, futbolda değişkenlik oluyor. Bugün Trabzonspor'un kaptanı hiçbir yere gitmez dedi, gitti. Futbolcular her gün yer değiştirebilir. Bunların üzerinden spekülasyon yapmak, hele böyle bir maç öncesi, böyle polemikleri yapmak ancak vatan hainlerine yakışır."

Eee... N'olacak şimdi? Bu laflar nereye gidecek?

Hatta daha da ileri gitti. Montella'ya yaptığı teklifi de açıkladı:

"Çok güzel bir hava var, bu havayı yakalayan da ortamı sağlayan da hocamız. Şimdi onu Bakanımız ile konuştuk, İçişleri Bakanımız ile de konuşacağız en kısa zamanda Türk vatandaşı yapacağız. Aile ortamı ömür boyu devam edecek."

Bak bak bak! Adam profesyonel. Parasını alıyor hocalık yapıyor! Gürcistan'ı 3-2 yendik ya! İlle de Türk vatandaşı yapacak adamı! Bir de ömür boyu sürecekmiş bu ortam!

Yahu burası Milli Takım. Başarılı olan durur, başarısız olan gider! Ömür boyu ne demek? Tapulu mu TFF üstünüze...

Ve dikkat edin... 3-2'den sonra soluğu bakanla birlikte soyunma odasında alan, demek vermeye doyamayan Hacıosmanoğlu 6-0'lık hezimetten sonra ortalıkta gözükmedi.

Eee... Böyledir bu işler!

Hacıosmanoğlu'nun vatandaş yapacağız diye tutturduğu, ömür boyu sürecek dediği Montella; 6-0'dan sonra tartışılıyor şimdi. Nitekim sordular maçtan sonra;

"Farklı yenilgiden sonra görevden alınma gibi bir endişe duyuyor musunuz?"

"Hayır" dedi; "Herhangi bir endişem yok. Sadece ekim ayına odaklanıyoruz, o iki maç çok önemli, en azından ikinciliği garantilemek için mücadelemizi vereceğiz, çünkü hedefimiz Dünya Kupası’na gitmek."

Dilerim ki ekim ayındaki maçlarda sonuçlar istediğimiz gibi olur.

Yoksa ne Montella kalır, ne Türk vatandaşlığı teklifi! Yalan olur hepsi!