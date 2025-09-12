Sedat Kaya

Sedat Kaya

12 Eylül: Bir ulusun infazı ve bugüne düşen gölge

Yayınlanma:

12 Eylül 1980.

Tankların paletleri, bu ülkenin üzerine kapkara bir sabah bıraktı. “Vatanı kurtarmak” bahanesiyle anayasa, hukuk ve insan onuru bir gecede ezildi.
Sokaklarda tanklar yürüyordu.
Balkonlardan “ordu-millet el ele” diye alkışlar yükseliyordu.
Ama o alkışlar, aslında darağaçlarına gönderilen gençlerin celladına çalıyordu.
O saatlerde Washington’da ise Beyaz Saray’da bir telefon çaldı. Arayan CIA Ortadoğu Masası Şefi Paul Henze idi. Başkan Jimmy Carter’a kısa bir bilgi verdi.
“Our boys have done it.”
(Bizim çocuklar yaptı.)

Darbeyi yapan generaller “bizim çocuklar”dı.
Ama “bizim” dedikleri bu halkın değil, Amerika’nın çocuklarıydı

BİR ULUSUN İNFAZ LİSTESİ

1 milyon 683 bin kişi fişlendi.
7 bin kişi için idam istendi, 50’si asıldı.
171 insan işkencede öldü.
30 bin insan yurtsuz kaldı.
23 bin 677 dernek kapatıldı.
39 ton gazete, kitap ve dergi imha edildi.
400 gazeteciye 4 bin yıl hapis istendi.

Bu liste o kadar uzar ki, sayfalara sığmaz. Rakamlar soğuk görünüyor. Ama her biri bir hayat, bir anne, bir çocuk, bir gençlik demekti.

BUGÜNE DÜŞEN GÖLGE

12 Eylül sadece bir tarih değil.
Bir zihniyet.
O gün üniversiteleri susturanlar, bugün bilim insanlarını hedef gösteriyor.
O gün sendikaları kapatanlar, bugün işçilerin grevlerini yasaklıyor.
O gün Meclis kapatıldı.
Bugün belediye binaları polis barikatıyla çevriliyor.
12 Eylül darağaçlarını dikti, işkencehaneleri doldurdu. Bugün ise barikatlar, coplar ve yasaklarla o zihniyet yaşamaya devam ediyor.
Demokrasi hala barikat altında.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Sedat Kaya Arşivi

Morrison'dan Manifest'e müzik sanık sandalyesinde

 10 Eylül 2025 Çarşamba 13:47

Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi

 09 Eylül 2025 Salı 19:25

Kayyum: Darbeden kalan gölge

 09 Eylül 2025 Salı 09:27

Millilere Nazım Hikmet dersi

 07 Eylül 2025 Pazar 23:53

Açlığı yönetemeyenler aç hayvanlarla uğraşıyor: Ülke yangın yeri

 06 Eylül 2025 Cumartesi 14:31

Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor

 05 Eylül 2025 Cuma 16:37

Millilerin Türkiye'de kimlere ders verdiğini açıkladı

 04 Eylül 2025 Perşembe 21:13

Mourinho'nun hastalığını açıkladı: Fenerbahçe zincirlerinden kurtuldu

 31 Ağustos 2025 Pazar 21:08

Galatasaray'ın Türkiye'deki tek rakibini açıkladı

 30 Ağustos 2025 Cumartesi 23:37

Sergen Yalçın'ın başarılı olmasının şartını açıkladı: Yoksa kapı döner durur

 30 Ağustos 2025 Cumartesi 11:50
SON YAZILAR
Sedat Kaya
SedatKaya
12 Eylül: Bir ulusun infazı ve bugüne düşen gölge
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
Bahçeli, Alevi açılımını Hacıbektaş’tan başlatabilir
Bahadır Özgür
BahadırÖzgür
Habertürk’e kayyumun öteki yüzü: Milyarlık tütün pazarı kimin eline geçecek?
Fikret Bila
FikretBila
Hukukun üstünlüğü
Mustafa K. Erdemol
Mustafa K.Erdemol
Ülkenin başbelası: Hindutva! Nepal’de ABD/Hindistan parmağı
Fenerbahçe'de Tedesco kararını iletti: Ali Koç duyduklarına çok sevindi
Fenerbahçe'de Tedesco kararını iletti: Ali Koç duyduklarına çok sevindi
İstanbullunun trafik çilesi bitmiyor!
İstanbullunun trafik çilesi bitmiyor!
12 Eylül: Bir ulusun infazı ve bugüne düşen gölge
12 Eylül: Bir ulusun infazı ve bugüne düşen gölge
Bahçeli, Alevi açılımını Hacıbektaş’tan başlatabilir
Bahçeli, Alevi açılımını Hacıbektaş’tan başlatabilir