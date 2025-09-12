Bahçeli, Alevi açılımını Hacıbektaş’tan başlatabilir

Hatırlayacaksınız.

İki ay önce, MHP lideri Bahçeli’nin milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kapalı toplantıda “Cumhurbaşkanı’nın iki yardımcısı olsun; biri Kürt, diğeri Alevi olsun” dediğini yazmıştım.

Muhalefet Bahçeli’nin açıklamalarına ‘Lübnanlaşma’ eleştirisi getirmişti.

Halbuki MHP lideri, bürokraside Alevilere yönelik ayrımcılığı gidermek için hayati bir öneride bulunuyordu.

Sonuçta Türkiye, siyasal İslamcı kökten gelen muhafazakar bir cumhurbaşkanı tarafından yönetiliyor.

Tek yardımcısı var; o da Bingöllü bir Kürt olan Cevdet Yılmaz.

Bahçeli, bir ‘valisi’ ve ‘emniyet müdürü’ olmayan, varsa bile inancını gizlemek zorunda bırakılan Alevilerin uğradığı ayrımcılığı gidermek amacıyla cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisini seslendirdi.

Üstelik bu tutumu ilk kez almıyor.

Öteden beri Alevilere dair hassasiyetiyle biliniyor.

Örneğin, üç yıl önce cemevlerinin ibadethane sayılması gerektiğini ifade etmişti.

MHP lideri şimdi bir adım daha atıyor.

Açılış 11 Ekim’de

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde kendi parasıyla satın alıp Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu’na hibe ettiği arazide cemevi ve külliye inşa ettiriyor.

Bahçeli’nin 11 Ekim’de gerçekleşmesi beklenen açılışta Alevi açılımına dair kritik açıklamalar yapacağı ifade ediliyor.

Bahçeli’nin ziyaretçileri

Bu arada MHP lideri geçen ay çok sayıda Alevi ziyaretçiyi ağırladı.

CEM Vakfı Yönetim Kurulu, yeni atanan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu üyesi Arif Ali Özzeybek ve İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Alevi olduğu bilinen Demir, Gelecek Partisi’nden istifa etmişti.

Öte yandan Bahçeli’nin talimatıyla ‘Canların Türküsü’ adlı bir türkü bestelendi. Sözlerini Canfer Balçık’ın yazdığı, İsmail Altunsaray’ın bestelediği eseri Elif Buse Doğan seslendiriyor.

Beştepe’de hazırlandı

Elbette MHP’deki trafiğin özel bir gündemi var.

Şu günlerde Beştepe’de ‘Terörsüz Türkiye’den sonra bir Alevi açılımının geleceği konuşuluyor.

Yine geçen ay Bahçeli’ye, DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan'a ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’ya sunumu gerçekleştirilen bir resmi rapor elden ele dolaşıyor.

Bu rapor eski Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu üyesi Arif Ali Özzeybek ile yazar Mehmet Çek’in imzasını taşıyor.

Taslak hali yayınlandıktan sonra revize edilen çalışmanın adı şöyle:

‘Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması - Alevi-Bektaşi Toplumunun Sorunlarını Çözmeye Yönelik Gerekli Adımlar, Çözüm Önerileri ve Uygulama Planı’

Ayrımcılığın Önlenmesi Yasası

Üç başlık altında çözüm önerileri getiriliyor.

Bunlardan ilki, Kamuda Ayrımcılıkla Mücadele.

Aleviler için en öncelikli meselenin kamuda ayrımcılık olduğu ifade ediliyor. Halk arasında, kamudaki işe alımlarda sistematik ayrımcılık yapıldığı yönünde ortak bir kanaat geliştiği belirtiliyor. “Alevi-Bektaşilerin üst düzey bürokraside görev almada karşılaştıkları zorluklar da bu kanaati pekiştirmektedir. Aleviler mezuniyet sonrasından umutsuzlar” deniyor.

Kamuda ayrımcılığın ve istihdamda eşitsizliğin sonlandırılması adına politika geliştirilmesi tavsiye ediliyor.

Diğer öneriler şu şekilde:

-Ayrımcılığın Önlenmesi Yasası çıkarılmalı, yasalar karşısında eşitlik konumu güçlendirilmeli.

-Aşure günü resmi tatil ilan edilmeli.

-Mülki idare amirlerinin eğitim programına Alevi-Bektaşi inancının özelliklerini konu edinen bir eğitim modülü eklenmeli. Alevilerin yoğun yaşadığı bölgelerde görev yapan mülki idare amirleri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları Alevi-Beştaşi inancına yönelik eğitime tabi tutulmalı.

-Seçmeli Alevilik dersi olmalı.

-İlahiyat ve İslami İlimler fakültelerinin programına Alevilik-Bektaşilik dersleri eklenmeli.

-Alevilikle ilgili enstitü ve araştırma merkezlerine kadro tahsis edilmeli.

-Alevilik çalışmaları TÜBİTAK, YÖK ve BAP proje destekleme sürecine ve doktora burslarına dahil edilmeli.

Alevi-Bektaşi İnanç Başkanlığı

İkinci başlık, Alevi-Bektaşi İnanç Başkanlığı.

Öneriler şöyle:

-Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın adı Alevi-Bektaşi İnanç Başkanlığı olmalı ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmalı. Başkanlık anayasal güvence altına alınmalı.

-Cemevlerine destek amaçlı çalışmalar yürütülmeli, teolojik çalışma yapılmamalı.

-Başkan yardımcılığının sayısı üçe, daire başkanlığının sayısı altıya, Danışma Kurulu üye sayısı ise 20’ye çıkarılmalı. Kurulda Alevi-Bektaşi toplumu tarafından kabul görmüş akademisyenler ve uzmanlar yer almalı.

-Bütçesi arttırılmalı.

Cemevlerinin statüsü

Üç, Cemevlerinin Statüsü.

“Cemevlerinin inanç merkezi sayılması yönündeki talep yapıcı ve yeni ayrışmalara yol açmayacak şekilde birleştirici bir yaklaşımla çözüme kavuşturulmalı” deniyor.

Şu öneriler dile getiriliyor:

-Cemevlerine 2105 Alevi-Bektaşi önderinin dede, hizmet ya da cenaze görevlisi olarak ataması yapılmalı.

-Cemevlerinin mülkiyetlerinin yüzde 63.4’ü Hazine’ye kayıtlı. Mülklerin Alevi-Bektaşi toplumuna tahsisi için Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda değişikliğe gidilmeli.

-Alevilerin yoğun yaşadığı merkezi yerlerdeki arsaların tahsisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile büyükşehir belediyeleri nezdinde girişimde bulunulmalı.

-Cemevlerinin yalnızca aydınlatma değil, bütün elektrik gideri karşılanmalı.

Bu çalışma en son Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.

Öyle anlıyoruz ki…

’Terörsüz Türkiye’den sonra Alevi açılımı da yolda.