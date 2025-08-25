Yılların küslüğü bitti: Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan bir arada!

90'lı yılların sonunda "Prestij Müzik'in üç dev ismi" olarak anılan Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan üçlüsü, şirketin dağılmasının ardından yollarını ayırmış ve aralarına soğukluk girmişti.

Özellikle Mahsun Kırmızıgül ve Alişan arasında yaşanan sert tartışmalar, dostluklarının tamamen bitmesine neden olmuştu.

ACI GÜN BARIŞA VESİLE OLMUŞTU

Üçlü arasındaki buzlar, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından erimeye başlamıştı. Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz'in zor gününde Alişan'ı arayarak taziye dilemesi, barışın ilk adımı olarak görülmüştü.

ÇEŞME'DE BULUŞMA

Ve beklenen buluşma geçtiğimiz gün Çeşme'de gerçekleşti. Birlikte kahvaltı yapan Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan, verdikleri pozla aralarındaki tüm sorunları geride bıraktıklarını ve dostluklarının yeniden başladığını ilan etti. Bu kare, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

