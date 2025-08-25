Çağla Şıkel paylaştı bacakları mosmor oldu

Çağla Şıkel paylaştı bacakları mosmor oldu
Yayınlanma:
Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini endişelendirdi.

Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü sunucu bacaklarının mosmor olduğu bir kareyi takipçileri ile paylaştı. Şıkel'in bacaklarındaki morluğun nedeni sörf çıktı.

Son dönemin popüler su sporlarından olan elektrikli sörfü Çeşme'de denerken çektiği zorlukları gözler önüne seren 46 yaşındaki Şıkel, fotoğrafına, "Öğrenirken bazı bedeller ödendi ama onlar bile gülümsetiyor" notunu düştü.

agla-sikel-paylasim.png

Seren Serengil'in Gülben Ergen isyanı: Ben köpeklerimle uçuyorum!Seren Serengil'in Gülben Ergen isyanı: Ben köpeklerimle uçuyorum!

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de gündeme gelen Çağla Şıkel, Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Ozan Güven ile bir müzikalde yer alacağını açıklamıştı.

Daha önce yaptığı açıklamada "Şahısların kim olduğu, ünlü olup olmadığı beni hiç ilgilendirmiyor. Yarın bir gün ağabeyim olsa da fark etmez. Kadına, doğaya, çocuğa, hayvana, her türlü şiddete 'sonuna kadar hayır' diyoruz. Bunun için de adalet istiyoruz." ifadelerini kullanan Şıkel'in bu kararı tepkilere neden olmuştu.

Artan tepkilerin ardından ise Ozan Güven'in projeden ayrıldığı açıklanmıştı.

agla-sikel-sorf.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Magazin
Meghan Markle'dan kraliyet ailesine mesaj!
Meghan Markle'dan kraliyet ailesine mesaj!
Başak Karahan Enes Batur'a tazminat davası açtı
Başak Karahan Enes Batur'a tazminat davası açtı
İrem Derici hastanelik oldu
İrem Derici hastanelik oldu