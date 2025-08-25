Çağla Şıkel paylaştı bacakları mosmor oldu

Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü sunucu bacaklarının mosmor olduğu bir kareyi takipçileri ile paylaştı. Şıkel'in bacaklarındaki morluğun nedeni sörf çıktı.

Son dönemin popüler su sporlarından olan elektrikli sörfü Çeşme'de denerken çektiği zorlukları gözler önüne seren 46 yaşındaki Şıkel, fotoğrafına, "Öğrenirken bazı bedeller ödendi ama onlar bile gülümsetiyor" notunu düştü.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de gündeme gelen Çağla Şıkel, Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Ozan Güven ile bir müzikalde yer alacağını açıklamıştı.

Daha önce yaptığı açıklamada "Şahısların kim olduğu, ünlü olup olmadığı beni hiç ilgilendirmiyor. Yarın bir gün ağabeyim olsa da fark etmez. Kadına, doğaya, çocuğa, hayvana, her türlü şiddete 'sonuna kadar hayır' diyoruz. Bunun için de adalet istiyoruz." ifadelerini kullanan Şıkel'in bu kararı tepkilere neden olmuştu.

Artan tepkilerin ardından ise Ozan Güven'in projeden ayrıldığı açıklanmıştı.