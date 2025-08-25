Seren Serengil'in Gülben Ergen isyanı: Ben köpeklerimle uçuyorum!

Ünlü isimleri yan yana koyularak yapılan "Hangi koltuğu tercih ederdin?" akımı Seren Serengil'i kızdırdı.

Sosyal medyada hızla yayılan bir görselde, "10 saatlik uçak yolculuğunda hangi koltuğu tercih ederdin?" sorusuyla birlikte ünlü isimlerin oturduğu bir uçak planı paylaşıldı.

"BEN KÖPEKLERİMLE UÇUYORUM"

Görsele göre, Seren Serengil ve yıllardır kavgalı olduğu Gülben Ergen yan yana koltuklarda oturuyordu.

Bu görseli sosyal medya hesabından paylaşan Seren Serengil, "Yani beni layık gördüğünüz koltuğa bak... ben köpeklerimle uçuyorum." diyerek paylaştı.

Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, iki ünlü isim arasındaki gerilimin devam ettiği görüldü.