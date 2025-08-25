Seren Serengil'in Gülben Ergen isyanı: Ben köpeklerimle uçuyorum!

Seren Serengil'in Gülben Ergen isyanı: Ben köpeklerimle uçuyorum!
Yayınlanma:
Sosyal medya, Seren Serengil ve Gülben Ergen'i bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Ünlü isimleri yan yana koyularak yapılan "Hangi koltuğu tercih ederdin?" akımı Seren Serengil'i kızdırdı.

Sosyal medyada hızla yayılan bir görselde, "10 saatlik uçak yolculuğunda hangi koltuğu tercih ederdin?" sorusuyla birlikte ünlü isimlerin oturduğu bir uçak planı paylaşıldı.

seren-gulben.webp

Enis Arıkan: Travmasını atlatmam zaman alacakEnis Arıkan: Travmasını atlatmam zaman alacak

"BEN KÖPEKLERİMLE UÇUYORUM"

Görsele göre, Seren Serengil ve yıllardır kavgalı olduğu Gülben Ergen yan yana koltuklarda oturuyordu.

Bu görseli sosyal medya hesabından paylaşan Seren Serengil, "Yani beni layık gördüğünüz koltuğa bak... ben köpeklerimle uçuyorum." diyerek paylaştı.

seren-serengil.png​​​​​​​

Hande Erçel hepsini sildi: Sabancı'dan mesaj gecikmedi!Hande Erçel hepsini sildi: Sabancı'dan mesaj gecikmedi!

Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, iki ünlü isim arasındaki gerilimin devam ettiği görüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Magazin
Meghan Markle'dan kraliyet ailesine mesaj!
Meghan Markle'dan kraliyet ailesine mesaj!
Başak Karahan Enes Batur'a tazminat davası açtı
Başak Karahan Enes Batur'a tazminat davası açtı
İrem Derici hastanelik oldu
İrem Derici hastanelik oldu