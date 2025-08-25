Enis Arıkan: Travmasını atlatmam zaman alacak

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, 46. yaş gününü önceki akşam teknede verdiği bir partiyle kutladı.

Bu gecede Bozoklu'yu Enis Arıkan, Hazal Kaya, Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız, Erkan Kolçak Köstendil gibi ünlü dostları yalnız bırakmadı.

HEDİYE KRİZİ

Gecenin en dikkat çeken anı ise Enis Arıkan'ın yaşadığı hediye krizi oldu. Kutlamadan keyifli kareleri Instagram hesabından paylaşan Arıkan, Sıla Türkoğlu ile aynı hediyeyi aldığını fark etti.

Arıkan, yaptığı esprili paylaşımına "İyi ki doğdun güzelim benim. Bu arada Sıla Türkoğlu ile Şebnem'e aynı hediyeyi almışız. Bunun travmasını atlatmam zaman alacak." notunu düştü.

Esprili paylaşımının yanı sıra yakın arkadaşına olan sevgisini de dile getiren Enis Arıkan, Bozoklu'nun çilekler ve fotoğraflarla süslenmiş pastasını üflerken çektiği bir videoyu da "Çok seviyorum. Öyle böyle değil" notuyla paylaştı.