Sopranos'un yıldızı hayatını kaybetti

Yayınlanma:
The Sopranos dizisinde Herman 'Hesh' Rabkin rolüyle tanınan aktör Jerry Adler, 96 yaşında hayatını kaybetti.

The Sopranos'ta canlandırdığı Herman 'Hesh' Rabkin karakteriyle hafızalara kazınan usta aktör Jerry Adler, 96 yaşında hayatını kaybetti. Oyunculuk kariyerine 60'lı yaşlarında, emekliliğe hazırlanırken başlamasıyla bilinen Adler'ın vefatı, Hollywood'u yasa boğdu.

Adler, efsane dizide mafya babası Tony Soprano'nun bilge danışmanı ve akıl hocası rolüyle dünya çapında bir üne kavuşmuştu. Ailesinin temsilcileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Brooklyn doğumlu aktörün Cumartesi günü uykusunda huzur içinde vefat ettiği belirtildi.

jerry-adler.jpg

Hande Erçel hepsini sildi: Sabancı'dan mesaj gecikmedi!Hande Erçel hepsini sildi: Sabancı'dan mesaj gecikmedi!

ŞÖHRETİ EMEKLİLİK EŞİĞİNDE YAKALADI

Jerry Adler'ı meslektaşlarından ayıran en dikkat çekici özellik ise şöhreti emeklilik arifesinde yakalamış olmasıydı. Oyunculuktan önce Adler, 30 yılı aşkın bir süre Broadway'in en saygın sahne amirlerinden ve yönetmenlerinden biri olarak görev yaptı.

The Sopranos'un ardından da ekranlardan uzak kalmayan Adler, "The Good Wife", "The Good Fight" ve "Rescue Me" gibi birçok dizide izleyici karşısına çıktı.

jerry-adler-001.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

