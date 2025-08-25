Hande Erçel hepsini sildi: Sabancı'dan mesaj gecikmedi!

Sık sık çıktıkları yurt dışı seyahatleri ve katıldıkları görkemli davetlerle adlarından söz ettiren Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, ilişkilerini noktaladı.

Ayrılık iddialarını güçlendiren en net adım, Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması oldu. Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan ve birbirlerini henüz takipten çıkmamış olsalar da, çiftin ayrıldığı iddia edildi.

ANNE SABANCI'DAN OLAY PAYLAŞIM

Ayrılık haberinin duyulmasının ardından tüm gözler, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'ya çevrildi. Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir alıntı paylaştı:

"Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır."

Bu paylaşım, sosyal medyada doğrudan Hande Erçel'e bir gönderme olarak yorumlandı.

​​​​​​​

Bu yaz Lübnan'da modacı Elie Saab’ın oğlunun düğününe katılarak aşklarını dünyaya sergileyen çiftin 2 yıllık birlikteliğinin neden bittiği ise merak konusu oldu.