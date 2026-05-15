Yeni sezon beklerken final haberi geldi: Eşref Rüya vedaya hazırlanıyor

Her çarşamba milyonlarca seyirciyi ekrana kilitleyen "Eşref Rüya" dizisi final yapıyor. Çarşamba akşamlarına damga vuran dizinin ekranlara veda edeceği duyuruldu.

YENİ SEZON BEKLEYENLERE KÖTÜ HABER

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı "Eşref Rüya"nın yapımcısından, yeni sezonu merakla bekleyen izleyicilere kötü haber geldi.

Yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada dizinin 3 bölüm sonra final yapacağı belirtildi.

"Güzel bir hikâyeyi tadında bırakarak Eşref Rüya’da bizi hiç yalnız bırakmayan değerli seyircilerimize teşekkür ediyoruz!" denilen açıklamada "Bazı hikâyeler uzun sürdüğü için değil, doğru yerde kalbe dokunduğu için unutulmaz olur." ifadelerine yer verildi.

"Eşref Rüya" dizisi hakkında verilen bu son dakika final kararı, izleyicileri şoke etti.

ZİRVEYİ RAKİP DİZİYE KAPTIRMIŞTI

İki sezondur Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve başrollerinde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in yer aldığı "Eşref Rüya", rakip dizi "Yeraltı"nın yayın hayatına başlamasıyla reytinglerdeki zirve koltuğunu kaptırmıştı.