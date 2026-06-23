Ünlü şarkıcıya kabusu yaşattı! Saplantılı hayrana hapis şoku

Güney Koreli dünyaca ünlü müzik grubu BTS'in üyesi Jeon Jungkook'u takip etmekle suçlanan, yapılan uyarılara ve alınan tedbir kararlarını dikkate almayan Brezilyalı kadın, ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

BBC'nin haberine göre, Seul Bölge Mahkemesi, Jungkook'u ısrarlı şekilde takip etmek ve şarkıcının mülküne izinsiz girmekle suçlanan Brezilya vatandaşı kadına, 1 yıl hapis cezası verirken, cezanın infazını ise 2 yıl süreyle erteledi.

Mahkeme, kadının şarkıcıya karşı "aşırı düzeyde saplantılı bir tutum" sergilediğini belirtti.

Karara itiraz etmemesi halinde Güney Kore'den sınır dışı edilmesinin beklendiği aktarıldı.

KAPI ZİLİNİ 133 KERE ÇALMIŞ

Kadının, ilk olarak 7 Aralık 2025'te Jungkook'un başkent Seul'deki evine giderek mülk çevresinde dolaştığı, bahçe duvarının üzerinden çeşitli eşyalar attığı ve evin dış kapısına mektuplar bıraktığı öğrenildi.

Aralık ayı boyunca şarkıcının evine defalarca giden kadın, bir defasında şarkıcının kapı zilini 133 kere çaldı.

Kadının, 13 Aralık 2025'te şarkıcının evine yemek teslimatı yapan bir kuryeyi takip ettiği ve şarkıcının mülküne izinsiz giriş yapmaya çalıştığı esnada polis tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

Serbest bırakılmasının ardından yapılan uyarılara rağmen eve gitmeyi sürdürmesi nedeniyle kadın hakkında, eve 100 metreden fazla yaklaşmasını yasaklayan acil tedbir kararı çıkarıldı. (AA)