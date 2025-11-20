Ünlü rapçi Eminem o şirkete dava açtı

Yayınlanma:
Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Eminem, plaj ürünleri satan Avustralyalı Swim Shady markasına dava açtı.

ABD'li ünlü rapçi Eminem, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne, 1999'da ticari marka olarak tescil ettirdiği Slim Shady ismine çok benzediği gerekçesiyle, Sydney merkezli şirketin Swim Shady markasının iptali için başvuruda bulundu.

Eminem'in avukatları, "Slim Shady" isminin "ayırt edici ve ünlü" hale geldiğini ve yalnızca Eminem'in rap kariyeriyle ilişkilendirildiğini savunarak, Swim Shady markasının ünlü şarkıcıyla "yanıltıcı bağlantı" kurduğunu öne sürdü.

ŞİRKET YORUM YAPMAYI REDDETTİ

BBC'nin haberine göre, resmi belgelerde, Eminem'in Slim Shady adını 1999'da aynı isimli albümüyle birlikte ticari marka olarak tescil ettirdiği ancak söz konusu şirketin Avustralya'daki başvurusunun ocak ayında yapıldığı ifade edildi.

Swim Shady yetkilileri ise, şirketin Avustralya'nın sert güneşinden korunmak için şık ve etkili güneşlikler ile diğer plaj malzemeleri üretmek arzusuyla kurulduğunu belirterek, yasal sürecin devam etmesi nedeniyle daha fazla yorum yapmayacaklarını belirtti.

O ŞARKI GRAMMY KAZANDIRMIŞTI

ABD yasalarına göre, şirketin gelecek hafta içinde dilekçeye yanıt vermesi gerekiyor.

Ünlü rapçi Eminem, hit parçası The Real Slim Shady ile En İyi Rap Albümü dalında Grammy Ödülü kazandırmıştı.

