Acun Ilıcalı tek tek açıklıyor: 9. isim de belli oldu

Acun Ilıcalı tek tek açıklıyor: 9. isim de belli oldu
Yayınlanma:
Acun Ilıcalı, Survivor 2026 kadrosunu peş peşe yaptığı paylaşımlarla duyururken 9. ismi de takipçileriyle paylaştı.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı peş peşe paylaşımlarla Survivor 2026 kadrosunu bir bir duyurmaya devam ediyor. Ilıcalı, son paylaşımında bir sanatçının daha Ünlüler kadrosuna katıldığını açıkladı.

Ilıcalı, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şarkıcı Selen Görgüzel'in Survivor 2026 kadrosuna dahil olduğunu duyurdu. Selen Görgüzel'in fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, "Sevgili Selen Görgüzel Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum." notunu düştü.

selen-gorguzel.webp

Sabancı'nın davetinde tüm gözler ondaydı: Fiyatı 1 milyonu aşıyorSabancı'nın davetinde tüm gözler ondaydı: Fiyatı 1 milyonu aşıyor

KADRODA KİMLER VARDI?

Selen Görgüzel, bu açıklamayla birlikte 2026 sezonunun açıklanan dokuzuncu yarışmacısı oldu. Daha önce açıklanan diğer sekiz isim ise şu şekildeydi:

Bayhan

Keremcem

Dilan Çıtak

Mert Nobre

Serhan Onat

Meryem Boz

Murat Arkın

Deniz Çatalbaş

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Magazin
Evrim Akın'a bir suçlama daha! "Rızkımla oynayanlarda başroldesin"
Evrim Akın'a bir suçlama daha! "Rızkımla oynayanlarda başroldesin"
Güllü soruşturmasının tanığı şok iddiaya cevap verdi
Güllü soruşturmasının tanığı şok iddiaya cevap verdi
33 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybetti
33 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybetti