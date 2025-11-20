Sabancı'nın davetinde tüm gözler ondaydı: Fiyatı 1 milyonu aşıyor

Ali Sabancı'nın yönetim kurulu olduğu holdingin 25. yıl dönümü kutlaması, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirirken, geceye Ali Sabancı'nın bir ay önce boşandığı eski eşi Vuslat Doğan damga vurdu.

Vuslat Doğan, davete katıldığı elbiseyle dikkatleri üzerine çekti. Moda dünyasında sürrealist tasarımlarıyla öne çıkan bir markanın imzasını taşıyan, parlak yüzeylere ve yüksek işçiliğe sahip bu elbisenin değerinin 24 bin 296 dolar yani güncel kurla 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtildi.

GEÇEN YIL DA GİYMİŞTİ

Patronlar Dünyası'nda Halide Tonga'nın haberine göre, gecenin en çok konuşulan isimlerinden olan Vuslat Doğan'ın 1 milyon TL değerindeki bu özel parçayı daha önce de giydiği ortaya çıktı.

Doğan, geçtiğimiz yıl aralık ayında kardeşi Begümhan Doğan Faralyalı'nın evinde verdiği doğum günü partisinde de aynı elbiseyi tercih etmişti.