Sabancı'nın davetinde tüm gözler ondaydı: Fiyatı 1 milyonu aşıyor

Sabancı'nın davetinde tüm gözler ondaydı: Fiyatı 1 milyonu aşıyor
Yayınlanma:
Ali Sabancı’nın verdiği davette dikkatleri üzerine çeken Vuslat Doğan, değeri 1 milyon TL’yi aşan elbisesiyle geceye damga vurdu.

Ali Sabancı'nın yönetim kurulu olduğu holdingin 25. yıl dönümü kutlaması, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirirken, geceye Ali Sabancı'nın bir ay önce boşandığı eski eşi Vuslat Doğan damga vurdu.

sabancidan-dillere-destan-davet-bosandigi-karisiyla-da-baristi-1.jpg

Vuslat Doğan, davete katıldığı elbiseyle dikkatleri üzerine çekti. Moda dünyasında sürrealist tasarımlarıyla öne çıkan bir markanın imzasını taşıyan, parlak yüzeylere ve yüksek işçiliğe sahip bu elbisenin değerinin 24 bin 296 dolar yani güncel kurla 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtildi.

Yılmaz Erdoğan'ın oyuncu kardeşi acil ameliyata alındıYılmaz Erdoğan'ın oyuncu kardeşi acil ameliyata alındı

GEÇEN YIL DA GİYMİŞTİ

Patronlar Dünyası'nda Halide Tonga'nın haberine göre, gecenin en çok konuşulan isimlerinden olan Vuslat Doğan'ın 1 milyon TL değerindeki bu özel parçayı daha önce de giydiği ortaya çıktı.

vuslat-dogan-schiaparelli-imzali-1-milyon-tllik-elbisesi-ile-davete-damga-vurdu-2.webp

Evrim Akın'dan çocuğa şiddet iddiası! "Babamla da birlikte yaşıyor"Evrim Akın'dan çocuğa şiddet iddiası! "Babamla da birlikte yaşıyor"

Doğan, geçtiğimiz yıl aralık ayında kardeşi Begümhan Doğan Faralyalı'nın evinde verdiği doğum günü partisinde de aynı elbiseyi tercih etmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Magazin
Evrim Akın'a bir suçlama daha! "Rızkımla oynayanlarda başroldesin"
Evrim Akın'a bir suçlama daha! "Rızkımla oynayanlarda başroldesin"
Güllü soruşturmasının tanığı şok iddiaya cevap verdi
Güllü soruşturmasının tanığı şok iddiaya cevap verdi
33 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybetti
33 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybetti