Yılmaz Erdoğan'ın oyuncu kardeşi acil ameliyata alındı

Yayınlanma:
Yılmaz Erdoğan'ın oyuncu kardeşi Deniz Erdoğan’ın kalbindeki en hayati damarın yüzde 90 tıkalı olduğu tespit edildi. Acil ameliyata alınan Erdoğan, hastaneden bir fotoğraf paylaşarak, "Artık benim de bir stentim var" dedi.

Yılmaz Erdoğan'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Deniz Erdoğan, ani göğüs ağrıları şikâyetiyle başvurduğu hastanede acil olarak ameliyata alındı.

İnci Taneleri dizisinde Kamuran karakterine hayat veren ünlü oyuncunun kalbindeki en hayati damarın yüzde 90 oranında tıkalı olduğu tespit edildi.

deniz-erdogan-1.webp

Deniz Erdoğan'ın eşi Elif Erol Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "48 saattir uykusuz ve sürekli yoğun bakım–ameliyathane arasında bekleyen biri olarak artık ne telefonlara bakacak hâlim ne de bir şey anlatacak gücüm kaldı." dedi.

Ameliyatın ardından hastane odasından fotoğraf paylaşan Deniz Erdoğan ise, "Artık benim de bir stentim var. Aman dikkat sağlığa." notunu düştü.

deniz-erdogan-1.jpg

"EĞER KRİZ YAŞANSAYDI ŞANSI NEREDEYSE YOKMUŞ"

Elif Erol Erdoğan, eşinin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Deniz’in önceki kalp krizinden sonra ara ara devam eden göğüs ağrıları ve halsizlik şikâyeti üzerine hastaneye gittik. Kalbindeki en büyük ve en hayati damarın yüzde 90 tıkalı olduğu ortaya çıktı. Hemen acil operasyona alındı.

deniz-erdogan-2.webp

İlk balon yönteminde damar açılmadı, ikinci denemede güçlükle açıldı ve üçüncü işlemde stent takıldı. Çok şükür… Bu damar bu haldeyken normal dolaşması bile büyük bir mucizeymiş. Eğer kriz yaşansaydı şansı neredeyse yokmuş. Sonucunu düşünmek bile istemiyoruz. Şu an gayet iyi. Kamuran abinizin de herkese çok selamı var."

