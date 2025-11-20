Yılmaz Erdoğan'ın oyuncu kardeşi acil ameliyata alındı

Yılmaz Erdoğan'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Deniz Erdoğan, ani göğüs ağrıları şikâyetiyle başvurduğu hastanede acil olarak ameliyata alındı.

İnci Taneleri dizisinde Kamuran karakterine hayat veren ünlü oyuncunun kalbindeki en hayati damarın yüzde 90 oranında tıkalı olduğu tespit edildi.

Deniz Erdoğan'ın eşi Elif Erol Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "48 saattir uykusuz ve sürekli yoğun bakım–ameliyathane arasında bekleyen biri olarak artık ne telefonlara bakacak hâlim ne de bir şey anlatacak gücüm kaldı." dedi.

Ameliyatın ardından hastane odasından fotoğraf paylaşan Deniz Erdoğan ise, "Artık benim de bir stentim var. Aman dikkat sağlığa." notunu düştü.

"EĞER KRİZ YAŞANSAYDI ŞANSI NEREDEYSE YOKMUŞ"

Elif Erol Erdoğan, eşinin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Deniz’in önceki kalp krizinden sonra ara ara devam eden göğüs ağrıları ve halsizlik şikâyeti üzerine hastaneye gittik. Kalbindeki en büyük ve en hayati damarın yüzde 90 tıkalı olduğu ortaya çıktı. Hemen acil operasyona alındı.