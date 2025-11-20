Akciğerinde kitle tespit edilmişti: Semiramis Pekkan tedavi sürecini anlattı

Akciğerinde kitle tespit edilmişti: Semiramis Pekkan tedavi sürecini anlattı
Yayınlanma:
Sol akciğerinde kitle tespit edilen Semiramis Pekkan, tedavi sürecinin yan etkilerini anlattı. Pekkan, saç dökülmesi sonrası peruk kullanmaya başladığını açıkladı.

Bir süre önce yaşadığı talihsiz bir düşme olayı sonrası hastaneye giden ve yapılan kontrollerde sol akciğerinde kötü huylu bir kitle tespit edilen ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Evrim Akın'dan çocuğa şiddet iddiası! "Babamla da birlikte yaşıyor"Evrim Akın'dan çocuğa şiddet iddiası! "Babamla da birlikte yaşıyor"

"İNSANIN İÇİNE ZEHİR VERİYORLAR"

Aldığı koruma tedavisinin zorluklarını anlatan Pekkan, şu ifadeleri kullandı:

"Fenalık şeyler olmuyor, olmayacak. Çünkü ben bir kere karar verdim. Durum bu… Kötü bir şey olmuyor. Bir koruma tedavisi alıyorum ama sonuçta insanın içine zehir veriyorlar. O zehir başka talihsizliklere yol açabilir diye endişe ediyorlar."

semiramis-pekkan.webp

"DÖRT TANE PERUK YAPTIRDIM"

Tedavi sürecinin en belirgin fiziksel yan etkilerinden biri olan saç dökülmesine de değinen Pekkan, "O tedavilerde insan saç kaybediyor. Ben de kaybettim. Olabilir, ne olacak? Kendime dört tane peruk yaptırdım. O kadar rahat ki, size anlatamam." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Magazin
Evrim Akın'a bir suçlama daha! "Rızkımla oynayanlarda başroldesin"
Evrim Akın'a bir suçlama daha! "Rızkımla oynayanlarda başroldesin"
Güllü soruşturmasının tanığı şok iddiaya cevap verdi
Güllü soruşturmasının tanığı şok iddiaya cevap verdi
33 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybetti
33 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybetti