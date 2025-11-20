Akciğerinde kitle tespit edilmişti: Semiramis Pekkan tedavi sürecini anlattı

Bir süre önce yaşadığı talihsiz bir düşme olayı sonrası hastaneye giden ve yapılan kontrollerde sol akciğerinde kötü huylu bir kitle tespit edilen ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"İNSANIN İÇİNE ZEHİR VERİYORLAR"

Aldığı koruma tedavisinin zorluklarını anlatan Pekkan, şu ifadeleri kullandı:

"Fenalık şeyler olmuyor, olmayacak. Çünkü ben bir kere karar verdim. Durum bu… Kötü bir şey olmuyor. Bir koruma tedavisi alıyorum ama sonuçta insanın içine zehir veriyorlar. O zehir başka talihsizliklere yol açabilir diye endişe ediyorlar."

"DÖRT TANE PERUK YAPTIRDIM"

Tedavi sürecinin en belirgin fiziksel yan etkilerinden biri olan saç dökülmesine de değinen Pekkan, "O tedavilerde insan saç kaybediyor. Ben de kaybettim. Olabilir, ne olacak? Kendime dört tane peruk yaptırdım. O kadar rahat ki, size anlatamam." dedi.