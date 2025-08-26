Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu: Manifest üyesiyle aşkını itiraf etti

Şimdilerde Sahipsizler dizisiyle izleyici karşısına çıkan Kaan Miraç Sezen, son dönemin popüler müzik gruplarından Manifest’in üyesi Lidya Pınar ile ilişkisini ilk kez itiraf etti.

Gazetecilerin sorularına cevap veren Sezen, özel hayatıyla ilgili sessizliğini bozdu. Lidya Pınar ile ilişkisi için "Zamanla inşa edilen bir aşk diyebiliriz. Biz tam bir sene önce tanıştık" diyen Sezen, "Şu an çok tatlı bulduğum biriyle birlikteyim" sözleriyle duygularını ifade etti.

"GİZLEMEYİ SEVİYORUM"

Muhabirlerin, bir yıldır devam eden bu ilişkinin nasıl gizli kaldığına dair şaşkınlığını dile getirmesi üzerine Sezen, "Gizlemeyi seviyorum, belirli noktaları" yanıtını verdi ve ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini belirtti.

