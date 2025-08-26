Tom Cruise'dan Ana de Armas'a şartlı evlilik teklifi!

Birliktelikleri geçtiğimiz ay İspanya'nın Menorca kentinde çıktıkları tekne tatilinde romantik anlar yaşarken belgelenen Tom Cruise ve Ana de Armas çiftinin şubat ayından beri birlikte olduğu konuşuluyordu.

İlişkileri henüz yeni olmasına rağmen, Tom Cruise'un bu birlikteliği resmiyete taşımakta kararlı olduğu belirtildi.

Ancak iddialara göre 600 milyon doları aşan devasa bir servetin sahibi olan Cruise, hem servetini hem de özel hayatına dair tüm detayları koruma altına almak için kapsamlı bir evlilik sözleşmesi hazırlattı.

"O BİR KONTROL MANYAĞI"

Tom Cruise'a yakın bir kaynak, konunun sadece paradan ibaret olmadığını vurguladı. Yakın çevresi, ünlü aktör için şu ifadeleri kullandı:

"O bir kontrol manyağı ve hayatının her ayrıntısını titizlikle yönetiyor. Ona yakın olan herkesin gizlilik sözleşmeleri imzalaması gerekiyor ancak evlilik bunu bambaşka bir boyuta taşıyor."

Ünlü aktör, daha önce Mimi Rogers, Nicole Kidman ve Katie Holmes ile olmak üzere 3 kez evlenmişti.

