Seda Sayan isyan etti: 35 bin lira almışlar!

Son dönemde adını kullanan dolandırıcıların hedefi haline geldiğini belirten ünlü şarkıcı Seda Sayan, paylaştığı videoda, son kurbanın en yakınındaki isimlerden biri olduğunu söyledi.

Önce doktorunun dolandırılmaya çalışıldığını ancak durumu zamanında fark ettiklerini belirten Sayan, arkadaşının aynı tuzağa düştüğünü şu sözlerle anlattı:

"Şimdi telefonu kapattım, o yüzden bu videoyu çekiyorum. Çok sevdiğim kardeşim Doğan'ı aramışlar, benim adımı kullanıp, benim ağzımla, benim konuşma üslubumla 35 bin lira parasını almışlar."

"BU TUZAKLARA NİYE DÜŞÜYORSUNUZ?"

Yaşanan olay karşısında sitemini dile getiren Sayan, takipçilerine bir uyarıda bulundu: