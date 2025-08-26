Seda Sayan isyan etti: 35 bin lira almışlar!

Seda Sayan, adını kullanan dolandırıcılar yüzünden isyan etti. Yakın arkadaşının kendi adıyla kandırılarak 35 bin lira dolandırıldığını açıklayan Sayan, sosyal medya hesabından çektiği video ile takipçilerini uyardı.

Son dönemde adını kullanan dolandırıcıların hedefi haline geldiğini belirten ünlü şarkıcı Seda Sayan, paylaştığı videoda, son kurbanın en yakınındaki isimlerden biri olduğunu söyledi.

Önce doktorunun dolandırılmaya çalışıldığını ancak durumu zamanında fark ettiklerini belirten Sayan, arkadaşının aynı tuzağa düştüğünü şu sözlerle anlattı:

"Şimdi telefonu kapattım, o yüzden bu videoyu çekiyorum. Çok sevdiğim kardeşim Doğan'ı aramışlar, benim adımı kullanıp, benim ağzımla, benim konuşma üslubumla 35 bin lira parasını almışlar."

"BU TUZAKLARA NİYE DÜŞÜYORSUNUZ?"

Yaşanan olay karşısında sitemini dile getiren Sayan, takipçilerine bir uyarıda bulundu:

"Bu dolandırıcılıklara dikkat edin rica ediyorum. Her gün ana haberlerde görüyorsunuz. Siz bu tuzaklara niye düşüyorsunuz? Hele bire bir ilişkiniz varsa, telefon numarası varsa teyit etmeden niye para yolluyorsunuz? Ne olur dikkat edin. Ünlülerin isimlerini kullanıp para isteyen insanlara itibar etmeyiniz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

