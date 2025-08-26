Acun Ilıcalı'yı bırakan Hasan Can Kaya seçimini yaptı

Prime Video, Max, Netflix ve Disney+ gibi dev platformların transfer etmek için yarıştığı ünlü komedyen Hasan Can Kaya, tercihini yaptı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'den ayrılan Konuşanlar programının yeni adresi belli oldu.

YENİ PLATFORMU BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dijital yayın platformları arasında transfer savaşına neden olan Hasan Can Kaya, uzun süren görüşmelerin ardından kararını verdi ve Disney+ ile anlaşma imzaladı.

Edinilen bilgilere göre, ünlü komedyen dün akşam yeni platformu için ilk çekimini de gerçekleştirdi.

Bu anlaşmayla birlikte "Konuşanlar" programı, Eylül ayından itibaren tüm dünyada çevirisi yapılarak uluslararası izleyicinin beğenisine sunulacak.