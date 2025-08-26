Mesut Süre taciz iddialarının ardından kovuldu

Sosyal medyada paylaşım yapan bir kadın, staj programı için görüştüğü komedyen ve sunucu Mesut Süre'nin, kendisini yemek yeme bahanesiyle evine davet ettiğini ve burada taciz edildiğini iddia etti.

Bu paylaşımın ardından çok sayıda kadın, benzer şekilde Mesut Süre tarafından tacize uğradıklarını öne sürdü. İddialar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

"BİR DAHA ÇALIŞMAYACAĞIZ"

Gündeme düşen iddiaların ardından Mesut Süre sessizliğini korurken, İlişki Testi programının yapımcılığını üstlenen İda İletişim adlı medya şirketinden açıklama geldi.

Programın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mesut Süre ile yolların ayrıldığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlişki Testi programının yaratıcı yapımcı ekibi olarak, Mesut Süre'yle bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz. Mahçubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız. Yaşadıklarınızı İlişki Testi hesabından duyurmaya söz veriyoruz."

Bu açıklama ile program resmen iptal edilirken, yapım ekibi mağdurlara destek olacaklarını ve kendi platformlarını onların sesi olmak için kullanacaklarını belirtti.