Akciğer kanserine yakalanan Semiramis Pekkan'ndan gençlere hayati uyarı: Sakın bu hataya düşmeyin

Akciğer kanserine yakalanan ve zorlu bir tedavi sürecinden geçen Semiramis Pekkan, sessizliğini bozdu. Süperstar Ajda Pekkan'ın kardeşi olan Semiramis Pekkan, kanserle mücadelesini tüm çıplaklığıyla anlatırken, hastalığa yakalanma sebebini açıkladığında ise herkes şoke oldu. İşte ünlü ismin "Keşke yapmasaydım" dediği o alışkanlık ve tedavi sürecinde yaşadıkları...

"2025'İN SON AYLARI HAYATIMDA BİR ZELZELE OLDU"

Semiramis Pekkan, bir süredir akciğerindeki tümör ile amansız bir mücadele veriyor. Yaşadığı bu zorlu süreci "hayatındaki bir deprem" olarak nitelendiren Pekkan, o anları şu sözlerle ifade etti:

"2025'in son ayları hayatımda bir zelzele oldu. Ciddi bir olay atlattım. Tabii ki bunun inişleri çıkışları oldu. Doktorum tümörüm nedeniyle terapi görmem gerektiğini söyledi. Ağır bir tedavi süreci geçirdim. İlk duyduğumda 'Neden ben?' diye kendi kendime sordum."

GENÇLERE 'ELEKTRONİK SİGARA' UYARISI: BENİ MAHVETTİ!

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre, Pekkan hastalığının nedeninin de tütün kullanımı olduğunu açıkladı. Özellikle son dönemde popüler olan elektronik sigaralar (vape) konusunda gençlere çok sert uyarılarda bulundu. Pekkan'ın bu itirafları, elektronik sigarayı masum sananlar için soğuk duş etkisi yarattı.

"Acısı bir gün çıkıyor" diyen Pekkan sözlerine şöyle devam etti:

"Doktorum daha önce kullandığım tütünün hastalığımda etkili olduğunu söyledi. Elektronik sigara deyip daha az zararlı dedikleri malzemeler beni mahvetmiş. Kimse elektronik sigaranın dumanı kokmuyor falan diye düşünmesin, çok zararlı. Genç arkadaşlarım asla tütün kullanmasın! Geçmişte yaşadığım bu alışkanlığın hesabını bugün veriyorum. Buna başladığım zaman normal geliyordu, zararını bilmiyorduk. Ama şimdi zararlarını açık açık görüyoruz."

ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA 'İLAHİ BİR MESAJ' OLDU

Peki hastalık nasıl ortaya çıktı? Her şey Semiramis Pekkan'ın sosyal medyada yayınladığı ve "ilahi bir mesaj" olarak tanımladığı o kaza ile başladı. Türk müziğinin unutulmaz ismi, köpeği Tina'yı akşam tuvalete çıkardığı sırada talihsiz bir kaza yaşadı ve bir demire çarparak yere düştü.

Herhangi bir kırık olmasa da hastaneye gitmek zorunda kalan Pekkan, o anları şöyle anlattı:

"Allah'ım, bana bu düşüşü neden yaşattın?" diyerek hastaneye gittim. O gün aldığım karar hayatımı değiştirdi."

KONTROLLERDE ORTAYA ÇIKAN ŞOK GERÇEK: SOL AKCİĞERİNİN BİR KISMI ALINDI

Hastanede yapılan ilk tetkiklerde ciddi bir bulguya rastlanmamıştı. Ancak içine bir kurt düşen ünlü sanatçı, tedbiri elden bırakmayarak yaklaşık 10 gün sonra beyin tomografisi ve kapsamlı bir check-up yaptırdı. İşte hayatının şokunu o an yaşadı.

Doktorlar akciğerlerinde bir kitle tespit etti. Erken teşhis sayesinde fark edilen bu kitle sonucunda Pekkan'ın sol akciğerinin alt lobu alınmak zorunda kaldı. Pekkan, "Eğer o düşüşü yaşamamış olsaydım belki de çok geç olacaktı. O düşüş benim için hayatiydi ama ben doğru soruyu sordum. Hiçbir şey sebepsiz değil" diyerek erken teşhisin hayatını kurtardığını vurguladı.

TAKİPÇİLERİNE SESLENDİ: KONTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN

Yaşadığı bu mucizevi kurtuluşu sevenleriyle paylaşan Pekkan, erken teşhisin kanserle mücadelede en büyük silah olduğunu belirtti. Kendi hikâyesini örnek göstererek, "Kontrollerinizi ihmal etmeyin" çağrısında bulundu.

"SAÇLARIMI KAYBETTİM 4 TANE PERUK YAPTIRDIM"

Geçtiğimiz günlerde sağlık durumuyla ilgili yeni bir video yayınlayan Semiramis Pekkan, tedavi sürecinin fiziksel etkilerini de gizlemedi. Sevenlerini üzen o açıklamada Pekkan, aldığı ağır tedaviler nedeniyle saçlarının döküldüğünü şu sözlerle duyurdu:

"Kötü bir şey olmuyor. Koruma tedavisi alıyorum, zehir veriyorlar insanın içine… Aslında o zehir başka tatsızlıklar yapabilir diye endişeleniyorlar. İnsan o tedavilerde saç kaybediyor. Ben de kaybettim. Olabilir ne olacak, 4 tane peruk yaptırdım kendime."

"BİR AVUÇ ÜZÜMLE AKŞAMI GEÇİRDİM" DİYEREK AĞLATTI

Öte yandan Semiramis Pekkan, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda sadece hastalığını değil, geçmişte yaşadığı büyük yoksulluğu da anlattı. 35 yıllık evliliğini Hintli iş insanı Gulu Lalvani ile sonlandıran Pekkan, sanat hayatının başlarında çektiği ekonomik sıkıntıları şu çarpıcı sözlerle dile getirdi:

"Açlığın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Tiyatroya büyük bir tutkuyla adım attım ama ekonomik olarak karşılığını alamadım. Bir avuç üzümle akşamı geçirdiğim geceler oldu."

Yaşadığı bu zorlukların karakterini şekillendirdiğini belirten sanatçı, "O günler beni yıldırmadı, sanata olan tutkumdan vazgeçmedim" diyerek güçlü duruşunu sergiledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN O TAKINTI: YEŞİL FASULYE MAVİ TABAĞA KONMAZ!

Hastalık süreci ve geçmiş zorlukların yanı sıra Semiramis Pekkan, mutfak sırlarıyla da gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada paylaştığı videoda, yardımcısı Selma ile olan diyaloğu viral oldu. Mutfakta renk uyumuna olan takıntısını gözler önüne seren Pekkan'ın o sözleri binlerce kez paylaşıldı:

Yardımcısı Selma'yı uyararak "Hayır Selma, o tabak olmaz. Beyaz tabağa koyalım" diyen Pekkan, sebebini şöyle açıkladı:

"Yeşil fasulyeyi mavi tabağa koymayalım Selma. Her gün bir de böyle bir derdimiz var. Bende biraz da kaçıklık olduğu için... Her şeyin rengi uyumlu olacak. Mutfakta da öyle olacak."

Takipçileri ise bu videoya "Tabak sunumu çok önemli", "Beyaz tabakta yemek daha güzel görünür haklısınız" gibi yorumlarla destek verdi.