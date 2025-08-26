İnci Taneleri'nin yıldızı Galatasaraylı eski basketbolcuyla evlendi

İnci Taneleri dizisinde rol alan ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, eski profesyonel basketbolcu Ersin Görkem ile evlendi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında aşklarını ilan eden ve kısa sürede evlilik kararı alan çift, Fethiye’de Küçük Boncuklu Koyu’nda, yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı bir törenle "evet" dedi. Çiftin nikah şahitliğini ise Asuman Dabak, Ali Demir ve Önder Külçebaş üstlendi.

KUTLAMALAR TEKNEDE DEVAM ETTİ

Nikah töreninin ardından yeni evli çift ve davetliler, teknede düzenlenen bir kutlama ile bu özel günü doyasıya kutladı.

Kariyerine Galatasaray'da başlayan Ersin Görkem, son olarak Darüşşafaka Doğuş forması giymişti.

