Meghan Markle'dan kraliyet ailesine mesaj!

Ünlü stilist Cynthia Kennedy, Meghan Markle'ın yaptığı kıyafet seçimleriyle kraliyet ailesine bir mesaj gönderdiğini iddia etti.

Meghan Markle, Netflix'te yayınlanan yaşam tarzı programı "With Love, Meghan"ın ikinci sezonunda yaptığı kıyafet seçimleriyle dikkat çekti.

Kişisel stilist ve imaj danışmanı Cynthia Kennedy, Sussex Düşesi'nin programının yeni sezonu için tarzını fark edilir şekilde daha "modern" bir görünüme değiştirdiğini belirtti.

"ARTIK BİR DÜŞES DEĞİLİM MESAJI VERİYOR"

Kennedy, Markle'ın bu stil değişikliğinin arkasındaki mesajı şu sözlerle yorumladı:

"Yenilenen tarzı herkese bir mesaj gönderiyor: 'Artık bir düşes gibi giyinmek zorunda değilim. Kendim gibi giyinip daha ulaşılabilir, modern ve gerçek olabiliyorum.'"

Kennedy, Markle'ın bu seçimlerinin "rahatlığa, samimiyete ve kolaylığa yönelik bilinçli bir hamle" olduğunu ve bu şekilde izleyicilerle daha güçlü bir bağ kurmayı hedeflediğini ekledi.

meghan-markle.jpg

Emily in Paris setinde şok ölüm! Çekimler durdurulduEmily in Paris setinde şok ölüm! Çekimler durduruldu

Kennedy, Markle'ın ilk sezondaki tarzı ile şimdiki arasında kesinlikle bir değişim olduğunu belirtti. İlk sezonu şu şekilde tanımladı:

"Birinci sezonda Meghan, neredeyse 'Düşes-vari' diyebileceğimiz çok şık ve özenli görünümlere güveniyordu: temiz kesimler, nötr tonlar, yapılandırılmış parçalar ve dikkatle rafine edilmiş genel bir his."

Yeni sezon için ise şu yorumu yaptı:

"İkinci sezonda tarzı daha yumuşak, rahat, zahmetsiz ve daha 'yaşanmış' bir his veriyor. Görünümleri hala zarif, ancak şimdi rahat trikolar, uçuşan elbiseler ve daha gündelik siluetler gibi ulaşılabilir parçalarla karıştırılmış."

meghan-markle-with-love-meghan.jpg

"KRALİYET ROLÜ YAPMAYI BIRAKTI"

Stiliste göre, Markle'ın bu yeni "halktan biri gibi" imajı, "sahnede bir ünlü gibi değil, daha çok evinde sizi kendi dünyasına davet eden bir kadın gibi" görünmesini sağlıyor. Kennedy, "Artık 'kraliyet rolü' yapmaya çalışmadığının, bunun yerine modern bir kadın, eş ve anne olarak insanlarla bağ kurduğunun sinyalini veriyor" diye ekledi.

Eşi Prens Harry ile birlikte 2020'de kraliyet görevlerini bırakarak Kuzey Amerika'ya taşınan 44 yaşındaki Meghan Markle, o tarihten beri eşinin ailesiyle mesafeli bir ilişki sürdürüyor.

meghan-harry.jpg

