Emily in Paris setinde şok ölüm! Çekimler durduruldu

Tüm dünyada milyonlarca izleyicisi bulunan popüler dizi "Emily in Paris"in setinden acı bir haber geldi.

Netflix'in dünyaca ünlü dizisi Emily in Paris'in setinden acı bir haber geldi. Dizinin 5. sezon çekimleri sırasında yardımcı yönetmenlerden biri olan 47 yaşındaki Diego Borella, ekip arkadaşlarının gözü önünde aniden fenalaşarak yere düştü.

Olay yerine hızla sağlık ekipleri çağrıldı, ancak tüm çabalara rağmen Borella kurtarılamadı. Borella'nın ölüm nedeninin kalp krizi olabileceği ifade edildi.

Ölüm haberinin ardından 5. sezonun final bölümünün prodüksiyonu durduruldu. İddialara göre, hayatını kaybeden yardımcı yönetmen, dizinin final sahnesini çekmek için hazırlanıyordu.

YENİ SEZON ARALIK'TA YAYINLANACAK

Dizinin merakla beklenen beşinci sezonunun ise Aralık ayında Netflix'te yayınlanması planlanıyor.

2020'de başlayan ve büyük bir hayran kitlesi edinen dizi, Amerikalı bir pazarlama uzmanı olan Emily Cooper'ın (Lily Collins) hayallerindeki iş için Paris'e taşınmasını ve burada yaşadığı maceraları konu alıyor. Yeni sezonun resmi özetine göre, Emily bu kez Roma'da hem profesyonel hem de romantik zorluklarla yüzleşecek.

