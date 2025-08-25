Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığının nedenini açıkladı

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan ve sık sık yaptıkları lüks seyahatlerle gündemden düşmeyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinden hayranlarını üzen bir haber geldi. Erçel'in, sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması, ayrılık söylentilerini alevlendirdi.

Bu hamlenin ardından Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın "Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır" şeklindeki manidar paylaşımı ise iddiaları daha da güçlendirdi.

Ayrılık dedikoduları gündeme bomba gibi düşerken, Ece Erken sunuculuğunu yaptığı Gel Konuşalım programında, ilişkinin bitiş nedenine dair bir iddia ortaya attı.

ECE ERKEN AYRILIK NEDENİNİ AÇIKLADI

Ece Erken, çiftin arasının Ağustos başından beri bozuk olduğunu belirterek, krizin asıl sebebini şu sözlerle açıkladı:

"Hande Erçel artık evliliği konuşmak istiyor. Belki de bu yüzden Arzu Sabancı artık istemiyor."

Çiftten konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

