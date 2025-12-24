Bergüzar Korel'den Halit Ergenç itirafı

Bergüzar Korel'den Halit Ergenç itirafı
Yayınlanma:
Ebru Gündeş’i dinlemeye gelen ünlü oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 'Beraber Söylüyoruz' sahne konseptiyle gerçekleştireceği ve üç gün sürecek olan konserlerinin açılışını yaptı. Sanat dünyasından pek çok ismin geldiği gecenin en dikkat çeken konuklarından biri de ünlü oyuncu Bergüzar Korel oldu.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Korel, ilk kez bir Ebru Gündeş konserine geldiğini ve çok heyecanlı olduğunu belirtti. Yeni projesi için 9-10 kilo verdiğini açıklayan ünlü oyuncu, zayıflama sürecinin yorucu geçtiğini ifade ederek, "Gerçekten adeta bir kamp dönemi gibiydi" dedi.

halit-ergencten-yillar-sonra-gelen-itiraf-berguzarla-keskek-yerken-tanistik-30uy.webp

Sinan Akçıl'a haciz şokuSinan Akçıl'a haciz şoku

"ONUNLA ÇALIŞMAK DAHA ZORDU"

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, "Bu zamana kadar en rahat partneriniz kimdi?" sorusu üzerine eşi Halit Ergenç ile ilgili bir itirafta bulunan Bergüzar Korel, şu ifadeleri kullandı:

"Hepsi çok iyiydi. Halit ile oynamak ayrı bir keyifti ama onunla çalışmak daha zordu. Hem aynı evde olup hem de aynı sette olmak biraz zor gelmişti. O zamanlar tek çocuğumuz vardı ondan biraz bölünüyorduk ama tabii ki sürekli hayatınızın merkezinde iş oluyor, ister istemez işi eve götürüyorsunuz. Çok güzel oldu ama çok uzun zaman oldu Halit ile tekrardan bir projede yer almayı isteriz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Son Dakika | Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı duyuruldu
Magazin
Sinan Akçıl'a haciz şoku
Sinan Akçıl'a haciz şoku
Çağla Şıkel neden yayına çıkmadı? Açıklama geldi
Çağla Şıkel neden yayına çıkmadı? Açıklama geldi