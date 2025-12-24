Bergüzar Korel'den Halit Ergenç itirafı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 'Beraber Söylüyoruz' sahne konseptiyle gerçekleştireceği ve üç gün sürecek olan konserlerinin açılışını yaptı. Sanat dünyasından pek çok ismin geldiği gecenin en dikkat çeken konuklarından biri de ünlü oyuncu Bergüzar Korel oldu.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Korel, ilk kez bir Ebru Gündeş konserine geldiğini ve çok heyecanlı olduğunu belirtti. Yeni projesi için 9-10 kilo verdiğini açıklayan ünlü oyuncu, zayıflama sürecinin yorucu geçtiğini ifade ederek, "Gerçekten adeta bir kamp dönemi gibiydi" dedi.

Sinan Akçıl'a haciz şoku

"ONUNLA ÇALIŞMAK DAHA ZORDU"

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, "Bu zamana kadar en rahat partneriniz kimdi?" sorusu üzerine eşi Halit Ergenç ile ilgili bir itirafta bulunan Bergüzar Korel, şu ifadeleri kullandı: