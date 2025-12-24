Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet iddiası! Silivri'ye sevk edildi

Yalova'da 26 Eylül tarihinde binanın 6. katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybeden 52 yaşındaki sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma süreci devam ediyor. Olay anında evde bulunan Sultan Ulu'nun emniyetteki ifadesinde, sanatçıyı kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in ittiğini iddia etmesi üzerine Gülter, kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ŞİDDET İDDİASI VE CEZAEVİ DEĞİŞİKLİĞİ

Gebze Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter’in burada şiddete maruz kaldığı öne sürüldü.

NTV'de yer alan habere göre, Gülter'in avukatı Merve Uçanok, müvekkiliyle görüşmek üzere gittiği Gebze’de cezaevi değişikliği yapıldığını öğrendi. Yaşanan gelişmelerin ardından Tuğyan Ülkem Gülter’in Silivri Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.

İDDİALAR YALANLANDI

Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığına göre Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in şiddet gördüğü iddiaları resmi makamlarca yalanlandı. Sever paylaşımında, "Güllü’nün ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne sevk edildiği doğru. Ancak şiddet gördüğü için nakledildiği iddiaları resmi kaynaklar tarafından yalanlandı. Edindiğim bilgiler rutin nakil işlemi olduğu yönünde. Keza öyle olsa Tuğyan Ülkem için özel bir güvenlik önlemi de gerek görülebilirdi. Mesela tek veya 3 kişilik oda sistemi gibi. Ancak kendisi burada da koğuşa yerleştirildi" ifadelerini kullandı.

Güllü'nün kızı Tuğyan'dan cezaevinden ilk röportaj: Toplum beni katil ilan etti

SORUŞTURMAYA İKİ İSİM DAHA GİRMİŞTİ

Güllü’nün hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada eski patronu Ferdi Aydın ile Tuğyan’ın arkadaşı Bircan Dülger’in de ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Daha önce medyaya yansıyan WhatsApp yazışmalarında Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi hakkında Bircan Dülger'e, 'Gebersin', 'Nolur beni annemden kurtar', 'Ölsün', 'Ne olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok' gibi ifadeler kullandığı görülmüştü.

Mesajların ortaya çıkması üzerine savcılığa ifade veren Dülger, "Gül ablanın cenazesinden sonra Tuğyan'a '3 ay önce annen için söylediklerine pişman mısın?' diye sordum. Burada kast ettiğim bana attığı mesajlardı. Tuğyan da bana 'Abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla' dedi." ifadelerini kullanmıştı.

Güllü'nün ölüm soruşturmasına iki isim bir daha girdi

Tuğyan Ülkem Gülter’in sevgilisi Kervan’ı silahla tehdit ettiği anlara ait görüntülerin soruşturma dosyasına girdiği belirtilirken Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in erkek arkadaşı Kervan'a küfürler savurduğu anlar görüntülerde yer aldı.