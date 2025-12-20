Güllü'nün kızı Tuğyan'dan cezaevinden ilk röportaj: Toplum beni katil ilan etti

Güllü'nün kızı Tuğyan'dan cezaevinden ilk röportaj: Toplum beni katil ilan etti
Yayınlanma:
Annesine yönelik, 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçlamasıyla geçtiğimiz hafta tutuklanan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Cezaevi'nden ilk röportajını verdi. Gülter; "Kapıya kamera takıldığı gün evde yoktum. Sultan, benden korktuğu için sustuysa neden yanımda uyuyup, koynumda ağladı. Tuğberk ile et tırnak gibiyiz. Toplum beni katil ilan etti. Aklanacağıma inancım tam" dedi.

Türkiye, haftalardır "Güllü öldü mü öldürüldü mü?" sorusunun cevaplanmasını bekliyor. Şarkıcının ölümüyle ilgili ilk sır perdesi, 9 Aralık'ta Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun gözaltına alınmasıyla aralanmaya başladı.

Güllü'nün ölümünde şoke eden ifadeler! Eski patronu konuştu: 'Başıma bir şey gelirse oğlumdan ya da kızımdan bil' demişGüllü'nün ölümünde şoke eden ifadeler! Eski patronu konuştu: 'Başıma bir şey gelirse oğlumdan ya da kızımdan bil' demiş

Cezaevinde ilk haftasını geride bırakan ve annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter, tutuklu bulunduğu Gebze Cezaevi'nden Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in sorularını yanıtladı.

"SULTAN'DAN ASLA BEKLEMİYORDUM"

Tuğyan Ülkem Gülter, olay gecesi; "Güllü'nün ölüm anına tanık oldum" diyen arkadaşı Sultan Nur Ulu için; "Sultan'dan yana hiç beklemezdim. Büyük hayal kırıklığı ve acı içindeyim. Benden korkuyorsa neden aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı? Ama beni de yönlendirmeye çalıştılar. Fakat ben günah vebal almam. Sultan'a, 'Rapor kötü geldi kendini kurtar' dediler. Büyük bir acı iftiranın kalbimde kapladığı büyük bir yara hissediyorum ama her şey geçecek biliyorum" ifadesini kullandı.

"GÖZALTINDAN ÖNCE ANNEMİN MEZARINA GİTTİM"

Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile gözaltına alındığı aynı gün annesinin mezarını ziyaret etmişti.

Gülter, annesinin mesarını ziyaretine ilişkin, "Saatlerce kaldım. Bağırarak bana 'katil' dediler diye ağladım. 'Kalk' dedim ya da 'beni de al' dedim. Susmuyorlar, suçluyorlar dedim. İnanmıyorlar, inanmayacaklar dedim. Sizlerin duymasını istemedim, o çığlıkları attım. Aslında ben beni suçlayanları, anneme şikâyet ettim" ifadelerini kullandı.

GÜLLÜ, KIZI TUĞYAN'IN YÜZÜNÜ KAMERAYA TANITMADI MI?

Güllü'nün şifreli ve kameralı kapı taktırdığı gün firma personeli; "Başka bir odadan bir kadının sesi geliyordu" demişti. Gülter'e "O kişi siz miydiniz? Anneniz, sizin yüzünüzü kameraya tanıtmadı mı?" sorusuna, "Evdeki kapıya kamera takılırken evde yoktum. Kardeşim, teknolojik şeylerle ilgilenirdi. Annem, sanatçı arkadaşının evinde görüyor ve bizim eve de taktırıyor" dedi.

"ÇİĞDEM ABLA BİZE KALAN EMANET"

Güllü'nün düştüğü gün, asistanı Çiğdem Deniz televizyon programına bağlanıp; "Roman havası oynarken kızların gözleri önünde düştü" demişti. Tuğyan Ülkem Gülter, buna ilişkin ise, "Çiğdem abla benim ciğerim. Kardeşimden sonra bize kalan tek emanet" dedi.

"VİCDANIM RAHAT. ONU ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Gülter, cinayet suçlamasından aklanacağını düşünüp düşünmediği sorusuna, "Bu ağır iftiraların, toplum tarafından uğradığım zulmün başlangıcı Ferdi Aydın ve ona inananlardır. Onu Allah'a havale ediyorum" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Sultan Nur Ulu'nun, "Tuğyan'ın Gül anneyi pencereden attığını net bir şekilde gördüm" itirafı sonrasında Tuğyan Ülkem Gülter, geçtiğimiz hafta tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

KARDEŞİ 'ŞİKAYETÇİ' SIFATIYLA İFADE VERMİŞTİ

Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanması sonrasında kardeşi Tuğberk Yağız Gülter ise 'şikayetçi' sıfatıyla savcılığa ifade vererek "Annem, cinayet sebebiyle ölmüşse herkesten şikâyetçiyim" dedi. Gülter, ayrıca; ablasının eski nişanlısı için annesini öldürebileceğini düşündüğünü belirterek; "Ablam hayatındaki erkek için etrafını siler. Ablam Kervan'ı çok seviyordu. Annem Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle araları bozuktu. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir. Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur" ifadesini de kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Türkiye
Kendisiyle çocuğunu darbeden boşanma aşamasında olduğu erkeği bıçakladı
Kendisiyle çocuğunu darbeden boşanma aşamasında olduğu erkeği bıçakladı
TOKİ inşaatında feci kaza: 64 yaşındaki işçi öldü
TOKİ inşaatında feci kaza: 64 yaşındaki işçi öldü