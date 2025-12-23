Güllü'nün ölüm soruşturmasına iki isim bir daha girdi

Güllü'nün ölüm soruşturmasına iki isim bir daha girdi
Kızı Tuğyan Ülker'in olay anında yanında olan kız arkadaşının ifadesinin ardından tutuklanmasıyla cinayet şüphesi artan Güllü'nün ölüm soruşturmasına iki isim bir daha girdi. Eski patronu ve kızının bir arkadaşı tekrar ifade verecek.

Yalova'daki evinin kapalı terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen savcılık, Güllü’nün olay anında yanında bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’yu yurt dışına çıkmaya çalıştıkları sırada yakalamıştı. Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından kamuoyunda olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu sorusu tekrar sorulmaya başlanırken Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı inceleme kapsamına bazı isimler ifadeye çağrıldı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜM SORUŞTURMASINA İKİ İSİM DAHA GİRDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte, Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın ile Tuğyan’ın arkadaşı Bircan Dülger’in de ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Daha önce medyaya yansıyan WhatsApp yazışmalarında Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi hakkında Bircan Dülger'e, 'Gebersin', 'Nolur beni annemden kurtar', 'Ölsün', 'Ne olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok' gibi ifadeler kullandığı görülmüştü.

Mesajların ortaya çıkması üzerine savcılığa ifade veren Dülger, "Gül ablanın cenazesinden sonra Tuğyan'a '3 ay önce annen için söylediklerine pişman mısın?' diye sordum. Burada kast ettiğim bana attığı mesajlardı. Tuğyan da bana 'Abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla' dedi." ifadelerini kullanmıştı.

Tuğyan Ülkem Gülter’in sevgilisi Kervan’ı silahla tehdit ettiği anlara ait görüntülerin soruşturma dosyasına girdiği belirtilirken Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in erkek arkadaşı Kervan'a küfürler savurduğu anlar görüntülerde yer aldı.

