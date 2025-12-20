Güllü'nün kızı Tuğyan'ın erkek arkadaşı Kervan'a silah çektiği görüntüler ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı sırada gözaltına alınmış, “tasarlayarak kasten yakınını öldürmek” suçlamasıyla tutuklandı.

Tuğyan'ın ağabeyi Tuğberk'in "Ablam, sevgilisi için annemi öldürmüş" sözlerinin ardından şoke eden bir görüntü ortaya çıktı.

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında yayımlanan görüntülerde Tuğyan'ın sevgilisi Kervan'a silah çektiği görüldü.

Tuğyan elindeki tabanca ile Kervan'a tehditler ve küfürler savurdu. Tuğyan, "Seni vurmazsam ecdadımı..." ifadeleri ile alıkoyduğu Kervan'ı zorla apartmana soktu. Kervan'ın görüntülerdeki hali nedeniyle de sarhoş olduğu tahmin edildi. Kervan, gülerek yanıt verdiği görüldü. Kervan, "Vallahi vur" dedi.

KİM HANGİ İFADELERİ VERMİŞTİ?

Soruşturma dosyasında, Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun savcılıktaki ifadesi de yer aldı. Ulu ifadesinde, "Tuğyan arkadan, annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak, kendisini hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm" dedi.

Müşteki sıfatıyla ifade veren Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise ablasının özel hayatına dikkat çekti. Gülter, ifadesinde, "Ablam, hayatındaki erkek için etrafını siler. Ablam, Kervan'ı çok seviyordu. Annem, Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle araları bozuktu. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir. Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur. Daha doğrusu yaşadığı tüm ilişkilerde bu modda olur. Karşısındaki erkek için her şeyi yapabilir. Vebal almak istemiyorum ama Kervan için annemi öldürebilir. Çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biridir. Kervan için her şeyi yapabilir" ifadelerini kullandı.

Güllü'nün ölümünde şoke eden ifadeler! Eski patronu konuştu: 'Başıma bir şey gelirse oğlumdan ya da kızımdan bil' demiş

Dosyaya giren yeni deliller arasında, cezaevinde tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter’in 26 Mayıs 2025’te Bircan Dülger’e gönderdiği mesajlar da yer aldı. Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında yayımlanan mesajlarda Gülter’in,"Başka çare yok", "Ben Kervan'sız ölürüm ya da annemi öldüreceğim sonunda" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

Öte yandan soruşturmaya yeni bir iddia daha eklendi. Kardeşlerin avukatı, Güllü’nün eski eşi Gürol Gülter’in de cinayetin azmettiricileri arasında olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı