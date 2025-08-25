Gelininin oynadığı diziyi yerden yere vurdu!

Otomatik Portakal filminin yıldızı olan 82 yaşındaki Malcolm McDowell, "Emily in Paris" dizisi hakkındaki düşüncelerini açıkça dile getirdi.

Dizinin başrol oyuncusu Lily Collins'in kayınpederi olan McDowell, diziyi hiç beğenmediğini söyleyerek, "Dürüst olmak gerekirse, o tarz şeyler bana göre değil ve Lily de bunu biliyor." dedi.

"GELİNİMİN EN BÜYÜK HAYRANIYIM."

Ancak usta aktör, diziyi beğenmese de gelinine olan hayranlığını belirtmeyi ihmal etmedi:

"Ama gelinimin en büyük hayranıyım. Bence o kesinlikle harika aktrislerden biri. Bana göre, o ekrandayken başka kimse yokmuş gibi oluyor çünkü sadece iyi bir oyuncu değil, aynı zamanda bir kalitesi, bir karizması var."

36 yaşındaki Lily Collins, Malcolm McDowell'ın yönetmen oğlu Charlie McDowell ile Eylül 2021'den beri evli. Çift, bu yılın Ocak ayında taşıyıcı anne aracılığıyla ilk çocukları Tove'u kucaklarına almıştı.