"Banyoda düştü" demişti: Yeşim Erçetin eşinin gerçek ölüm nedenini açıkladı

Geçtiğimiz yıl Miami'de evlendiği eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybeden şarkıcı Yeşim Erçetin, acı olayın ardından ölüm nedenini kaza olarak açıklamıştı. Ancak sosyal medyada yayılan 'şüpheli ölüm' iddiaları ve artan baskılar üzerine suskunluğunu bozma kararı aldı.

Eşinin ölümünü ilk olarak "duşta başını mermere çarptı" şeklinde açıklayan Erçetin, son paylaşımında ölümün intihar sonucu gerçekleştiğini duyurdu.

Erçetin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir kere, bu durum benim için çok zor bir durum; bunu konuşmak… Eşim intihar ederek öldü. Başta saklamak istedim. Dedim ki, banyoda düştü. Hatta bir danışmanlık aldığım bir yaşam koçu vardı; çok severek ve saygı duyarak çalıştım. O travma arasında dedi ki: yani eşinin ailesi belki bu şekilde vefat ettiğini ya da eşinin bu şekilde vefat ettiği bilinsin istemez.

Evet, paylaşmak zorunda değildim ama etrafımızda ağzını tutamayan, özele saygı duymayan bazı insanlar sabahlara kadar Türkiye’yi aramış, herkese tek tek anlatmış. Evet, saklamak istemişim ama eşim intihar ederek öldü. Yaşadığı travmalar ve hapis hayatı onu çok yormuştu.