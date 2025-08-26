"Banyoda düştü" demişti: Yeşim Erçetin eşinin gerçek ölüm nedenini açıkladı

"Banyoda düştü" demişti: Yeşim Erçetin eşinin gerçek ölüm nedenini açıkladı
Yayınlanma:
Yeşim Erçetin, geçtiğimiz yıl ABD'de hayatını kaybeden eşi Fevzi Kardeseci'nin ölüm nedeniyle ilgili gerçeği açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Miami'de evlendiği eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybeden şarkıcı Yeşim Erçetin, acı olayın ardından ölüm nedenini kaza olarak açıklamıştı. Ancak sosyal medyada yayılan 'şüpheli ölüm' iddiaları ve artan baskılar üzerine suskunluğunu bozma kararı aldı.

Eşinin ölümünü ilk olarak "duşta başını mermere çarptı" şeklinde açıklayan Erçetin, son paylaşımında ölümün intihar sonucu gerçekleştiğini duyurdu.

yesim-ercetin-fevzi-kardeseci.jpg

"SAKLAMAK İSTEMİŞİM AMA EŞİM İNTİHAR EDEREK ÖLDÜ"

Erçetin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir kere, bu durum benim için çok zor bir durum; bunu konuşmak… Eşim intihar ederek öldü. Başta saklamak istedim. Dedim ki, banyoda düştü. Hatta bir danışmanlık aldığım bir yaşam koçu vardı; çok severek ve saygı duyarak çalıştım. O travma arasında dedi ki: yani eşinin ailesi belki bu şekilde vefat ettiğini ya da eşinin bu şekilde vefat ettiği bilinsin istemez.

Evet, paylaşmak zorunda değildim ama etrafımızda ağzını tutamayan, özele saygı duymayan bazı insanlar sabahlara kadar Türkiye’yi aramış, herkese tek tek anlatmış. Evet, saklamak istemişim ama eşim intihar ederek öldü. Yaşadığı travmalar ve hapis hayatı onu çok yormuştu.

yesim-ercetin-ve-fevzi-kardeseci.webp

İnci Taneleri'nin yıldızı Galatasaraylı eski basketbolcuyla evlendiİnci Taneleri'nin yıldızı Galatasaraylı eski basketbolcuyla evlendi

​​​​​​​"BÜYÜK BUNALIMA GİRMİŞTİ "

Yaşadığı şeyler çok ağır gelmişti ve yaşadığı şeylerin sonrasında 8 ayda zaten dışarıdaydı. O da ayağındaki kelepçeyle duruyordu ve kaldıramadı bu durumu; başına gelenlere. Sürekli 'Haksızlığa uğradım, ben böyle bir şey yapmadım' diyordu bana. Yani hani 'ben de arada mağdurum aslında' diyordu. 'Nasıl olduğunu bilmiyorum' diyordu işte. Çünkü Bitcoin, biliyorsunuz, çok enteresan bir şey; enteresan bir mecra. Bitcoin ile ilgilenince insanın başına gelebiliyor. Büyük bunalıma girmişti eşim.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Magazin
Lara Kamhi'den şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı!
Lara Kamhi'den şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı!
Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu: Manifest üyesiyle aşkını itiraf etti
Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu: Manifest üyesiyle aşkını itiraf etti
Tom Cruise'dan Ana de Armas'a şartlı evlilik teklifi!
Tom Cruise'dan Ana de Armas'a şartlı evlilik teklifi!