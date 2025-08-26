Mustafa Üstündağ'dan 550 bin liralık dava!

Yayınlanma:
Mustafa Üstündağ, Galaxy Movie Media Film Reklamcılık Şirketi'ne dava açtı. Üstündağ, film şirketinin kendisini zarara uğrattığı gerekçesiyle 550 bin liralık tazminat istedi.

Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, bir sinema filmi için anlaştığı Galaxy Movie Media Film Reklamcılık Şirketi'ne dava açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne taşınan anlaşmazlığa göre, Üstündağ ile yapımcı şirket arasında 21 Aralık 2023’te bir oyunculuk sözleşmesi imzalandı. Anlaşmaya göre Üstündağ, filmde 'Vural' karakterine hayat verecekti.

mustafa-ustundag.jpg

Seda Sayan isyan etti: 35 bin lira almışlar!Seda Sayan isyan etti: 35 bin lira almışlar!

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Mustafa Üstündağ, şirketin sözleşmeyi hukuka aykırı şekilde feshederek kendisini zarara uğrattığı iddiasıyla 550 bin lira tazminat istedi.

ŞİRKET SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddialara yanıt veren film şirketi ise suçlamaları reddederek, Mustafa Üstündağ’ın sözleşmeye aykırı hareketleri sebebiyle filmin çekimlerinin aksadığını ve kendilerinin zarara uğradığını öne sürdü.

mustada-ustundag.jpg

Acun Ilıcalı'yı bırakan Hasan Can Kaya seçimini yaptıAcun Ilıcalı'yı bırakan Hasan Can Kaya seçimini yaptı

Kaynak:Hürriyet

