Mustafa Üstündağ'dan 550 bin liralık dava!

Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, bir sinema filmi için anlaştığı Galaxy Movie Media Film Reklamcılık Şirketi'ne dava açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne taşınan anlaşmazlığa göre, Üstündağ ile yapımcı şirket arasında 21 Aralık 2023’te bir oyunculuk sözleşmesi imzalandı. Anlaşmaya göre Üstündağ, filmde 'Vural' karakterine hayat verecekti.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Mustafa Üstündağ, şirketin sözleşmeyi hukuka aykırı şekilde feshederek kendisini zarara uğrattığı iddiasıyla 550 bin lira tazminat istedi.

ŞİRKET SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddialara yanıt veren film şirketi ise suçlamaları reddederek, Mustafa Üstündağ’ın sözleşmeye aykırı hareketleri sebebiyle filmin çekimlerinin aksadığını ve kendilerinin zarara uğradığını öne sürdü.

