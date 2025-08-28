Ünlü oyuncu merdivenlerden düştü!

Ünlü oyuncu merdivenlerden düştü!
Yayınlanma:
Şeytan Marka Giyer filminin çekimleri için kamera karşısına geçen Anne Hathaway, ayakkabısının topuğunun kırılması sonucu merdivenden düştü.

Moda dünyasını beyaz perdeye taşıyan ve milyonların hafızasına kazınan “Şeytan Marka Giyer” filminin devam çekimleri New York’ta başladı. İlk filmde Andy Sachs karakterine hayat veren ünlü oyuncu Anne Hathaway, yeniden kamera karşısına geçti.

Ancak çekimler sırasında talihsiz bir kaza yaşandı. Yüksek topuklu ayakkabısının kırılmasıyla merdivenlerden düşen Hathaway, ekibin hızlı müdahalesiyle kısa sürede toparlandı.

anne-hathaway-devam.webp

ÇEKİMLERE DEVAM ETTİ

Yaşadığı kazaya rağmen profesyonelliğini koruyan yıldız oyuncu, gülümseyerek kameralara poz verdi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Hathaway, kısa bir aranın ardından çekimlere devam etti.

Devam filminde Meryl Streep ve Anne Hathaway yıllar sonra yeniden aynı projede buluştu.

anne-hathaway-smile.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

