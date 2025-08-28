Sabancı küçük oğlunu da alıp Türkiye'den kaçtı

Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in iki yıllık ilişkisinin sona ermesinin sebebi olarak gösterilen Arzu Sabancı, eleştirilerin hedefi olmasının ardından küçük oğlu Kerim ile birlikte Türkiye'den ayrıldı.

Dün İstanbul Havalimanı Dış Hatlar CIP Salonu'nda Arzu Sabancı ve oğlu Kerim'in baş başa görüldüğü öğrenildi.

ELEŞTİRİLERDEN UZAKLAŞMAK İSTEDİ

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, "Oğluna layık görmedi ve ayırdı" şeklindeki iddialarla tüm okların üzerine çevrildiği ve eleştiri yağmuruna tutulan Arzu Sabancı, bu durumdan bunalarak bir süre yurt dışında kalmaya karar verdi.

Bu seyahatin amacının, Türkiye'de gündem olan "kötü anne" eleştirilerinden uzaklaşmak ve oğlu Kerim ile dertleşmek olduğu belirtildi.