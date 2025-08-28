Sabancı küçük oğlunu da alıp Türkiye'den kaçtı

Sabancı küçük oğlunu da alıp Türkiye'den kaçtı
Yayınlanma:
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılığının ardından gözlerin çevrildiği Arzu Sabancı, küçük oğlunu da alarak Türkiye'den gitti.

Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in iki yıllık ilişkisinin sona ermesinin sebebi olarak gösterilen Arzu Sabancı, eleştirilerin hedefi olmasının ardından küçük oğlu Kerim ile birlikte Türkiye'den ayrıldı.

Dün İstanbul Havalimanı Dış Hatlar CIP Salonu'nda Arzu Sabancı ve oğlu Kerim'in baş başa görüldüğü öğrenildi.

hande-ercel-hakan-sabanci.webp

ELEŞTİRİLERDEN UZAKLAŞMAK İSTEDİ

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, "Oğluna layık görmedi ve ayırdı" şeklindeki iddialarla tüm okların üzerine çevrildiği ve eleştiri yağmuruna tutulan Arzu Sabancı, bu durumdan bunalarak bir süre yurt dışında kalmaya karar verdi.

arzu-sabanci-kerim.webp

Bu seyahatin amacının, Türkiye'de gündem olan "kötü anne" eleştirilerinden uzaklaşmak ve oğlu Kerim ile dertleşmek olduğu belirtildi.

Kaynak:Sabah

