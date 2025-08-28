Fenerbahçe Gözleri Karadeniz'in yayın gününü belirledi

Fenerbahçe Gözleri Karadeniz'in yayın gününü belirledi
Yayınlanma:
Gözleri Karadeniz dizisinin yayın günü, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderine göre şekillendi.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması halinde, maçların salı günü ekrana geleceği için yeni sezonda ekrana gelecek Gözleri Karadeniz dizisinin, pazar gününe kaydırılabileceği konuşuluyordu. Ancak Portekiz temsilcisi Benfica'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞMEDİ

Sarı-lacivertlilerin Benfica'ya elenmesiyle birlikte, dizinin yayın gününde bir değişiklik yaşanmayacağı kesinleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı Gözleri Karadeniz'in ilk bölümü, daha önce planlandığı gibi 2 Eylül Salı günü izleyiciyle buluşacak.

gozleri-karadeniz.jpg

Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın oturduğu dizi, Karadeniz'in asi sularından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan sürükleyici bir aşk ve mücadele hikâyesini ekrana taşıyacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

