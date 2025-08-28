Hayal Köseoğlu acısını paylaştı: Erken oldu hepimiz kahrolduk!

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, iki hafta önce kaybettiği babası Yiğit Köseoğlu hakkında konuştu.

Bebek'te objektiflere yansıyan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, yeni bir proje anlaşması için geldiğini belirterek, "Bir proje için anlaştık. Yeni sezonda ben de ekranlarda olacağım" diyerek hayranlarına müjde verdi.

"ÇOK KÖTÜ BİR HASTALIKLA BOĞUŞUYORDUK"

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, iki hafta önce babası Yiğit Köseoğlu'nu kaybetmenin acısını yaşayan ünlü oyuncu, yaşadığı zorlu süreci ve duygularını ilk kez dile getirdi. "Bir senedir çok kötü bir hastalıkla boğuşuyorduk. Bu süreçte hep yanında olduk. Erken oldu, hepimiz kahrolduk" diyen Köseoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Hayatın devam ettiği durumunu kendime anlatmaya çalışıyorum. Yani şu an etmiyor ama ettirmeye çalışıyorum. İşlere odaklandım, öbür türlü insan, çok zorlanıyor. Kafamı meşgul etmem gerekiyor."

Sabancı küçük oğlunu da alıp Türkiye'den kaçtıSabancı küçük oğlunu da alıp Türkiye'den kaçtı

Kaynak:Habertürk

